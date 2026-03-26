Ερντέμ: «Δουλέψαμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο»

H Σελέν Ερντέμ μίλησε ενόψει του Final Four του Κυπέλλου και στάθηκε στη μάχη του Παναθηναϊκού, ενώ πρόσθεσε πως δεν θα πρέπει να έχει άγχος η ομάδας της.

Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει το Κύπελλο Ελλάδος στο μπάσκετ Γυναικών και αντίπαλός του στον α’ημιτελικό του Allwyn Final 4 είναι ο Πρωτέας Βούλας (16:30, 27/3, ΔΑΚ Ελευθερούπολης). Η Σελέν Ερντέμ ανέφερε πως η ομάδα της έχει δουλέψει πολύ για να φτάσει στο σημείο αυτό.

«Πρώτα απ’ όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού είχαμε πει ότι συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Έχουμε στοχεύσει σε κάποια πράγματα που κάνει καλά ο Πρωτέας Βούλας. Αν ακολουθήσουμε το πλάνο πιστεύω ότι θα είμαστε στον τελικό και από εκεί και πέρα θα δούμε το πλάνο μας για το ματς της Κυριακής. Θα πρέπει να μην έχουμε άγχος, ξέρουμε τις επιθετικές αρετές του Πρωτέα Βούλας και πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό και τα ριμπάουντ», ήταν τα λόγια της.