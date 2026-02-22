Η διαφορά δεν φάνηκε μόνο στο τελικό σκορ, αλλά κυρίως στην επιρροή των ξένων. Ο Παναθηναϊκός ευεργετήθηκε από την εξάδα του, την ώρα που ο Ολυμπιακός είδε τους δικούς του να μένουν σε περιορισμένη παραγωγή και ρόλο.

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό στον τελικό με 68-79 και το τριφύλλι έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο τρόπαιο για το 2026.

Οι «πράσινοι» γιόρτασαν την 22η κατάκτηση του τροπαίου η οποία κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό και από την επιρροή των ξένων παικτών της ομάδας συνολικά. Το σύνολο του Εργκίν Άταμαν βρήκε σκορ, επιθετική πολυφωνία και σταθερότητα από εκείνους, ενώ στον αντίποδα ο Ολυμπιακός στηρίχθηκε σε μερικές εκλάψεις θέτοντας ερωτηματικά για την επιλογή και την απόδοση των έξι ξένων παικτών για τον μεγάλο τελικό.

Οι αριθμοί... μιλούν από μόνοι τους με τη διαφορά να είναι χαωτική. Οι έξι ξένοι του Παναθηναϊκού αγωνίστηκαν συνολικά 135 λεπτά, έχοντας 51 πόντους, 23 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Οι έξι του Ολυμπιακού έμειναν στα 73 λεπτά συμμετοχής, με 34 πόντους, 16 ριμπάουντ και 8 ασίστ συνολικά. Η διαφορά δεν είναι απλώς αριθμητική, αλλά αναδεικνύει και τον τρόπο λειτουργίας κάθε ομάδας σε αυτόν τον τελικό.

Ο Παναθηναϊκός πήρε πράγματα από όλους τους ξένους του με κορυφαίο τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ κι ένα κλέψιμο σε 29:30 λεπτά συμμετοχής. Πίσω του ακολούθησαν ο Τζέριαν Γκραντ που έδωσε έλεγχο και αμυντική σταθερότητα στο τριφύλλι με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ο Κέντρικ Ναν που σκόραρε 7 πόντους, αλλά μοίρασε 5 ασίστ και πήρε 4 ριμπάουντ, ενώ και οι Ρισόν Χολμς, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ακόμη και ο ντεφορμαρισμένος το τελευταίο διάστημα, Τσέντι Όσμαν προσέφεραν ενέργεια και ισορροπία.

Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός είδε ουσιαστικά δύο παίκτες να τραβούν το βάρος. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στο πρώτο ημίχρονο με πόντους και 2 ριμπάουντ σε 14:45 λεπτά συμμετοχής και ο Ταϊρίκ Τζόουνς στο δεύτερο που ήταν κυριαρχικός σε 20' με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Να σημειωθεί ότι και οι δύο αγωνίστηκαν ενώ είχαν ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό. Ο Εβάν Φουρνιέ προσέφερε μεν 12 πόντους και 5 ασίστ αλλά είχε χαμηλά ποσοστά ευστοχίας με 2/7 τρίποντα, 4/12 βολές. Από εκεί και πέρα, η συμβολή ήταν περιορισμένη με μηδενική παραγωγή από Μόρις και Χολ επιθετικά και χαμηλή επιρροή από Γουόρντ.

Από τη μία είναι ο νεοφερμένος Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που με την άφιξή του έφερε νέο αέρα στην ομάδα, κάτι που παραδέχτηκαν πολλάκις και οι συμπαίκτες του, με τους ξένουν να δίνουν όχι απλά λύσεις, αλλά και να πρωταγωνιστούν στον Παναθηναϊκό. Αντίθετα, ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής των ξένων του Ολυμπιακού (κατά 62 λεπτά λιγότερο από τους «πράσινους»), δείχνει πως μάλλον αυτή η σκέψη δεν λειτούργησε την προκειμένη στιγμή.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν εκτός rotation παίκτες όπως ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Άλεκ Πίτερς, αθλητές που σε προηγούμενα ντέρμπι «αιωνίων» έχουν αποδειχθεί καταλυτικοί. Βέβαια, σε έναν τελικό που απαιτεί ένταση, ενέργεια και προσήλωση, δεν γίνεται η σκέψη να πηγαίνει στο «τι θα γινόταν αν», όμως είναι προφανές ότι αυτό το κομμάτι κόστισε στους Πειραιώτες που είχαν και εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ευστοχίας στο ματς με 23.1% και 6/26 τρίποντα.

Ο Παναθηναϊκός πήρε από τους ξένους του σχεδόν διπλάσιο χρόνο συμμετοχής, περισσότερους πόντους, περισσότερα ριμπάουντ, περισσότερη δημιουργία κάτι που του έδωσε περισσότερη σταθερότητα και λύσεις στο κρίσιμο παιχνίδι που έκρινε και τον τίτλο που κατέληξε σε... πράσινα χέρια.