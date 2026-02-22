Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στο Final-8 και το Gazzetta γράφει για τις δύο τρελές εβδομάδες του Αμερικανού που άλλαξαν ριζικά το πεπρωμένο του ίδιου και των «πρασίνων».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Θα μπορούσε να ήταν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας με θέμα το μπάσκετ. Μια ομάδα που ζητούσε μια σανίδα να πιαστεί ύστερα από μια σειρά μέτριων εμφανίσεων και ένας παίκτης ο οποίος είχε παραγκωνιστεί και έψαχνε από τη πλευρά του την επιστροφή στο άμεσο παρελθόν.

Μέσα σε διάστημα 16 ημερών o Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις άλλαξε ριζικά την ζωή και την καριέρα του. Και μαζί του, άλλαξε και την μοίρα του Παναθηναϊκού καθώς στο πρόσωπο του Αμερικανού φόργουορντ οι «πράσινοι» βρήκαν το... κερασάκι στην τούρτα τους. Το κομμάτι που έλειπε, τόσο όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, όσο και το ψυχολογικό (τουλάχιστον στην παρούσα φάση) κομμάτι.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος προσαρμόστηκε πιο γρήγορα και από τον πιο αισιόδοξο φίλο της ομάδας. Ίσως και από τον Εργκίν Άταμαν, ο οποίος -κατά το κλισέ- μπορεί να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση για την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, ο οποίος απέδειξε με το «καλημέρα» ότι πρόκειται για τον game changer, ο οποίος ήρθε για να κάνει την διαφορά.

Και όλα αυτά; Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα! Χωρίς καλά - καλά να γνωρίζει τα ονόματα των συμπαικτών του. Χωρίς να γνωρίζει τα plays. Παρά μόνο με το υψηλό του μπασκετικό IQ, το ταλέντο του, την προσωπικότητά του και την εμπειρία του από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σαν να ήταν ο Χέιζ-Ντέιβις το... πεπρωμένο του Παναθηναϊκού.

Το... ταξίδι των 16 ημερών

Στις 5 Φεβρουαρίου ο Αμερικανός γίνεται μέρος trade τριών ομάδων με αποτέλεσμα να βρεθεί στους Μιλγουόκι Μπακς από τους Φοίνιξ Σανς. 'Εως τότε η παρουσία του στην Αριζόνα ήταν μηδαμινή. Είχε αγωνιστεί σε μόλις 27 παιχνίδια έχοντας κατά μέσο όρο 7.2 λεπτά συμμετοχής με 1.3 πόντους και 1.2 ριμπάουντ.

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν ήθελαν να τον κρατήσουν. Την αμέσως επόμενη ημέρα και δη στις 6 Φεβρουαρίου τον κάνουν waive, αλλά ακόμα και τότε η λέξη «Ελλάδα» δεν υπήρχε στο λεξικό του. Δεν σκεφτόταν την επιστροφή στην Ευρώπη αλλά από τη στιγμή το ΝΒΑ είχε αρχίσει να γίνεται... παρελθόν έπρεπε να σκεφτεί το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Φενέρμπαχτσε ήταν μαζί με τον Παναθηναϊκό οι ομάδες εκείνες που έσπευσαν να εκφράσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τον αποκτήσουν. Η αλήθεια είναι ότι η Χάποελ έφτασε πολύ κοντά στην απόκτησή του, αλλά όσο έκανε εκείνος δεύτερος σκέψεις, οι «πράσινοι» βρήκαν την ευκαιρία να περάσουν στην αντεπίθεση, να κάνουν τη μεγάλη ρελάνς για την οποία ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta και στο τέλος να τον κάνουν δικό τους!

Στις 12 Φεβρουαρίου η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις ο οποίος τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου «πάτησε» το πόδι του στην Ελλάδα, προπονήθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας και την αμέσως επόμενη ταξίδεψε με την αποστολή της ομάδας για το Ηράκλειο της Κρήτης προκειμένου να ενσωματωθεί με τους νέους του συμπαίκτες και να αγωνιστεί κανονικά στο Final-8. Και ας μην γνώριζε καν τα μικρά ονόματα ορισμένων νέων συμπαικτών του.

Ήταν σχεδόν βέβαιο ωστόσο ότι θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής. Και όχι μόνο πήρε, αλλά φρόντισε να βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του και στα τρία ματς της διοργάνωσης, με αποκορύφωμα την MVP εμφάνισή του στον μεγάλο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό έχοντας 15 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο ΝΑΪΤΖΕΛ ΧΕΙΖ ΝΤΕΙΒΙΣ ΣΤΟ FINAL - 8