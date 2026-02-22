Παναθηναϊκός: Αποθέωση στον Άταμαν κατά την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79 και κατέκτησε του Κύπελλο Ελλάδος για το 2026.
Αυτό είναι το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για τους «πράσινους» που πανηγύρισαν την κατάσταση με την ψυχή τους. Μάλιστα, κατά την άφιξη της ομάδας στον ξενοδοχείο περίμενε πλήθος κόσμου τον Εργκίν Άταμαν και τους παίκτες του για να τους αποθεώσει.
Ο Τούρκος τεχνικός ύψωσε τις γροθιές του στους φιλάθλους του τριφυλλιού.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️ Αποθέωση στον Αταμάν από τους οπαδούς των πρασίνων στο ξενοδοχείο!
🎥 Αποστολή στο Ηράκλειο: @gkouvaris pic.twitter.com/3wKAoeyDjo— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
☘️ Αποθέωση στον Αταμάν και στην αποστολή του Παναθηναϊκού από τους φίλους των πρασίνων στο ξενοδοχείο— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Αποστολή στο Ηράκλειο: @gkouvaris #paobc #olympiacosbc #olypao #AllwynFinal8 pic.twitter.com/mwUghcpl9Y
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.