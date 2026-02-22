Πλήθος κόσμου περίμενε την αποστολή του Παναθηναϊκού κατά την άφιξή της στο ξενοδοχείο μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79 και κατέκτησε του Κύπελλο Ελλάδος για το 2026.

Αυτό είναι το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για τους «πράσινους» που πανηγύρισαν την κατάσταση με την ψυχή τους. Μάλιστα, κατά την άφιξη της ομάδας στον ξενοδοχείο περίμενε πλήθος κόσμου τον Εργκίν Άταμαν και τους παίκτες του για να τους αποθεώσει.

Ο Τούρκος τεχνικός ύψωσε τις γροθιές του στους φιλάθλους του τριφυλλιού.

