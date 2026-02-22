Παναθηναϊκός: Αποθέωση στον Άταμαν κατά την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο

Παναθηναϊκός: Αποθέωση στον Άταμαν κατά την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο

Γιώργος Κούβαρης
11ataman_2.jpg

bet365

Πλήθος κόσμου περίμενε την αποστολή του Παναθηναϊκού κατά την άφιξή της στο ξενοδοχείο μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79 και κατέκτησε του Κύπελλο Ελλάδος για το 2026.

Αυτό είναι το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για τους «πράσινους» που πανηγύρισαν την κατάσταση με την ψυχή τους. Μάλιστα, κατά την άφιξη της ομάδας στον ξενοδοχείο περίμενε πλήθος κόσμου τον Εργκίν Άταμαν και τους παίκτες του για να τους αποθεώσει.

Ο Τούρκος τεχνικός ύψωσε τις γροθιές του στους φιλάθλους του τριφυλλιού.

 

Δείτε το βίντεο του Gazzetta

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα