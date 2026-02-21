Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 22 Κύπελλα Ελλάδας και είναι ο πολυνίκης του θεσμού!

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κάνοντας το back-to-back και φτάνοντας τους 22 τίτλους στον θεσμό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας του Ολυμπιακού στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού και κατακτώντας τον πρώτο του τίτλο φέτος.

Οι «πράσινοι» ήταν κυρίαρχοι από το δεύτερο δεκάλεπτο μέχρι το φινάλε του τελικού στο Ηράκλειο, διατηρώντας σταθερά διψήφιες διαφορές απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 22 τίτλους στο Κύπελλο Ελλάδας και είναι ο πολυνίκης του θεσμού. Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το τρόπαιο τις εξής χρονιές: 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2025 και 2026.