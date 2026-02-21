Η συγκινητική στιγμή του Σλούκα με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό με τον Ολυμπιακό, και ο Κώστας Σλούκας έσπευσε να αγκαλιάσει τη μητέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Δέσποινα.

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά - και 22η στην ιστορία του, φτάνοντας τους 72 τίτλους στο μπάσκετ μετά το 79-68 επί του Ολυμπιακού.

Οι «πράσινοι» ήταν κυρίαρχοι, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να συνδυάζει την κατάκτηση του Κυπέλλου με την ανάδειξή του σε MVP του τελικού.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Σλούκας παρέλαβε το Κύπελλο από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και στη συνέχεια το έδωσε για να το σηκώσουν οι Τζέριαν Γκραντ και Κέντρικ Ναν.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» άφησε τους δύο συμπαίκτες του, από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο μέσα σε πανηγυρισμούς από τον κόσμο της ομάδας που βρισκόταν στις εξέδρες.

Μάλιστα, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, έσπευσε να αγκαλιάσει τη μητέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Δέσποινα Γιαννακοπούλου, σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού.