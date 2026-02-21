Μεγάλη στιγμή στην απονομή με τον Κώστα Σλούκα να δίνει το Κύπελλο να το σηκώσουν ο Τζέριαν Γκραντ με τον Κέντρικ Ναν γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέκτησε το τρόπαιο στο Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών στον τελικό με τον Ολυμπιακό και στην απονομή ο Κώστας Σλούκας έκανε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό. Όταν παρέλαβε το Κύπελλο από τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο το έδωσε για να το σηκώσουν ο Τζέριαν Γκραντ με τον Κέντρικ Ναν.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» άφησε τους δυο συμπαίκτες του και από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο μέσα σε πανηγυρισμούς από τον κόσμο της ομάδας που βρίσκονταν στις εξέδρες. Δυο συμπαίκτες με τους οποίους έχει μοιραστεί μεγάλες στιγμές και έχουν μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία της ομάδας.