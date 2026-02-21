Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας άφησε το Κύπελλο σε Γκραντ και Ναν

Γιάννης Πάλλας
aponomi_eurokinisi

Μεγάλη στιγμή στην απονομή με τον Κώστα Σλούκα να δίνει το Κύπελλο να το σηκώσουν ο Τζέριαν Γκραντ με τον Κέντρικ Ναν γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέκτησε το τρόπαιο στο Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών στον τελικό με τον Ολυμπιακό και στην απονομή ο Κώστας Σλούκας έκανε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό. Όταν παρέλαβε το Κύπελλο από τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο το έδωσε για να το σηκώσουν ο Τζέριαν Γκραντ με τον Κέντρικ Ναν.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» άφησε τους δυο συμπαίκτες του και από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο μέσα σε πανηγυρισμούς από τον κόσμο της ομάδας που βρίσκονταν στις εξέδρες. Δυο συμπαίκτες με τους οποίους έχει μοιραστεί μεγάλες στιγμές και έχουν μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία της ομάδας.

@Photo credits: eurokinissi
     

