Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 68-79: Με έξι μέρες στην Ελλάδα ο Χέιζ-Ντέιβις αναδείχθηκε MVP!
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79 και είναι Κυπελλούχος Ελλάδος για το 2026, με τον Χέιζ-Ντέιβις να αναδεικνύεται MVP του τελικού.
Ο Αμερικανός φόργουορντ των «πρασίνων» χρειάστηκε μόλις έξι μέρες από την άφιξή του στη χώρα μας, προκειμένου να καταφέρει να γίνει ο πολυτιμότερος και να πάρει τον τίτλο του MVP.
Μάλιστα ο Χέιζ Ντέιβις μόλις παρέλαβε το βραβείο του MVP πήρε την κάμερα του και άρχισε να βιντεοσκοπεί τους πάντες.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
☘️ Τρομερός Χέιζ Ντέιβις μόλις παρέλαβε το βραβείο του MVP πήρε την κάμερα του και άρχισε να βιντεοσκοπεί τους πάντες— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Αποστολή στο Ηράκλειο: @gkouvaris #paobc #olympiacosbc #olypao #AllwynFinal8 pic.twitter.com/tRCvI3Km8V
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.