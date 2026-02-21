Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναδείχθηκε MVP του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδος και βρίσκεται μόλις έξι μέρες στην Ελλάδα.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79 και είναι Κυπελλούχος Ελλάδος για το 2026, με τον Χέιζ-Ντέιβις να αναδεικνύεται MVP του τελικού.

Ο Αμερικανός φόργουορντ των «πρασίνων» χρειάστηκε μόλις έξι μέρες από την άφιξή του στη χώρα μας, προκειμένου να καταφέρει να γίνει ο πολυτιμότερος και να πάρει τον τίτλο του MVP.

Μάλιστα ο Χέιζ Ντέιβις μόλις παρέλαβε το βραβείο του MVP πήρε την κάμερα του και άρχισε να βιντεοσκοπεί τους πάντες.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta: