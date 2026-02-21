Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Τα highlights από τη νίκη των «πράσινων»

Γιάννης Σταυρουλάκης
Τα highlights από τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 79-68 και κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Οι «πράσινοι» δεν άφησαν περιθώριο αμφισβήτησης απέναντι στους Πειραιώτες και έφτασαν τους 72 τίτλους στην ιστορία τους.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις συνδύασε την κατάκτηση του Κυπέλλου με την ανάδειξή του σε MVP του τελικού, γεμίζοντας τη στατιστική του με 15 πόντους (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα), έξι ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα κλέψιμο στα 29:30 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού.

@Photo credits: KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

