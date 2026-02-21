Ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 72 τίτλους στην ιστορία του στο μπάσκετ!

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και έφτασε τους 72 τίτλους στο μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 79-68 και κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό που διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού.

Έτσι, οι «πράσινοι» έφτασαν τις 22 κατακτήσεις. Ο Παναθηναϊκός παραμένει ο πολυνίκης του θεσμού, αποτελώντας το απόλυτο αφεντικό και κερδίζοντας τον τίτλο με χαρακτηριστική άνεση.

Πλέον το «τριφύλλι» μετράει συνολικά 72 τίτλους στο μπάσκετ. Το Διηπειρωτικό Κύπελλο του 1996, επτά EuroLeague, 41 πρωταθλήματα Ελλάδας, 22 Κύπελλα Ελλάδας και ένα Super Cup.