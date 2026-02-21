Ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 72 τίτλους στην ιστορία του στο μπάσκετ!

Παναθηναϊκός: Έφτασε τους 72 τίτλους στην ιστορία του στο μπάσκετ!
Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 79-68 και κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό που διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού.
Έτσι, οι «πράσινοι» έφτασαν τις 22 κατακτήσεις. Ο Παναθηναϊκός παραμένει ο πολυνίκης του θεσμού, αποτελώντας το απόλυτο αφεντικό και κερδίζοντας τον τίτλο με χαρακτηριστική άνεση.
Πλέον το «τριφύλλι» μετράει συνολικά 72 τίτλους στο μπάσκετ. Το Διηπειρωτικό Κύπελλο του 1996, επτά EuroLeague, 41 πρωταθλήματα Ελλάδας, 22 Κύπελλα Ελλάδας και ένα Super Cup.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.