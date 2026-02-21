Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα φιλικά τετ α τετ των διεθνών πριν το τζάμπολ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Η αυλαία του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών πέφτει στο Κ.Γ. Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Πριν το τζάμπολ του πολυαναμενόμενου τελικού, οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν μερικά φιλικά τετ α τετ, ειδικά εκείνοι που συμμετέχουν στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας. Δεν έλειψαν τα πειράγματα και οι φιλικές χειραψίες ανάμεσα σε Λαρεντζάκη, Καλαϊτζάκη, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο και Παπανικολάου.
Να θυμίσουμε ότι η Εθνική Ανδρών θα κοντραριστεί για τα προκριματικά του Παγκοσμίου με το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την Παρασκευή 27/2 (19.00) και στην Ποντγκόριτσα τη Δευτέρα 2/3 (20.00).
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🇬🇷 Αγκαλιές από τους παίκτες της Εθνικής των δύο ομάδων πριν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Αποστολή στο Ηράκλειο: Ευτυχία Οικονομίδου#paobc #olympiacosbc #olypao #AllwynFinal8 pic.twitter.com/Cv4zHEW304
