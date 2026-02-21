Το Gazzetta βάζει στην εξίσωση τους αναγνώστες του και τους ζητά να επιλέξουν μεταξύ του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και του Σάσα Βεζένκοβ αναφορικά με το ποιον παίκτη θα έπαιρναν στην ομάδα τους. Οι συντελεστές του Gazz Floor powered by Novibet είχαν κάνει ήδη την επιλογή τους!

Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Η Κρητή και συγκεκριμένα το Ηράκλειο «χορεύει» σε μπασκετικούς ρυθμούς και ο κόσμος αναμένει το κυρίως πιάτο της διοργάνωσης (21/02, 20:00. ΕΡΤ2, live Gazzetta).

Το Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού θα είναι κατάμεστο και έτοιμο να υποδεχτεί τον 13ο «αιώνιο» τελικό Κυπέλλου. Για την ιστορία, ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει το πολυπόθητο τρόπαιο τις 8 από τις 12 φορές που έχει συναντήσει τους «ερυθρόλευκους».

Σε αυτά τα παιχνίδια, την παράσταση κλέβουν ουκ ολίγες φορές οι προσωπικότητες κι αν μπορούμε να θεωρούμαστε ευλογημένοι στη χώρα μας για το μπάσκετ, αυτό οφείλεται και στους κορυφαίους παίκτες που απαρτίζουν αυτά τα δύο ρόστερ, ώστε τόσο ο κόσμος, όσο και οι δημοσιογράφοι να σπαζοκεφαλιάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε φορά που τίθενται αντιμέτωπες οι δύο και ομάδες.

Πλέον η εξίσωση του «αιώνιου» ντέρμπι έχει κι ένα νέο όνομα. Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός φόργουορντ αφίχθη στον Παναθηναϊκό και ενσωματώθηκε αμέσως στο σύνολο του Εργκίν Άταμαν προσφέροντας το καλύτερο δυνατό σε αυτό το Final 8. Η ποιότητα του και όσα μπορεί να δώσει στο παιχνίδι των «πράσινων» έγιναν εμφανή από τα μόλις δύο ματς που φόρεσε τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος. Παράλληλα, σχεδόν με το καλημέρα σας θα μπει στα... βαθιά για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό που εκτός από το ότι πάντα έχει ειδική σημασία, αυτή τη φορά κρίνει και τίτλο. Τον πρώτο για το 2026.

Ο Χέιζ-Ντέιβις αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από τους καλύτερους two-way παίκτες στη EuroLeague συνδυάζοντας σκοράρισμα με αμυντική συνέπεια, ανοίγοντας χώρους στο γήπεδο και μαρκάροντας ιδανικά όποιον παίκτη συναντήσει μπροστά του. Ο περσινός MVP του Final Four και πρωταθλητής με τη Φενέρμπαχτσε έχει μέσο όρο στην καριέρα του στη διοργάνωση 10.4 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 0.9 κλεψίματα.

Στο... αντίπαλο δέος, φυσικά πρωταγωνιστεί ο Σάσα Βεζένκοβ. Ο φόργουορντ που έχει «φάει» αυτές τις αναμετρήσεις με το... κουτάλι και πραγματοποιεί μία από τις πιο παραγωγικές και σταθερές σεζόν του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Με μέσο όρο 11.8 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ έχει τον τρόπο να ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του. Καθαρός σκόρερ, χωρίς πολλές ντρίμπλες αποτελεί έναν από τους πιο ελίτ φόργουορντ στην Ευρώπη.

Οι συναντήσεις ανάμεσα στους δύο είχαν ξεκάθαρο ενδιαφέρον και τώρα θα λάβουν άλλη διάσταση λόγω του «αιώνιου» ντέρμπι, Μέχρι τώρα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει αποτελέσει τον κρυπτονήτη του Βεζένκοβ, στον βαθμό βέβαια που ο Σάσα μπορεί να περιοριστεί μέσα στο παρκέ. Η ποιότητα του φόργουορντ του Ολυμπιακού είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο το «head-to-head» μεταξύ τους ματσάρισμα προσφέρει πλούσιο ενδιαφέρον για συζήτηση και ανάλυση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι ευλογία για το ελληνικό μπάσκετ να γίνονται τέτοιες συγκρισεις.

