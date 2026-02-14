Η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της Εθνικής Ελλάδας με το Μαυροβούνιο συνεχίζεται, όπως ενημερωσε η ΕΟΚ.

Η ΕΟΚ ενημέρωσε το κοινό για τα εισιτήρια της αναμέτρησης Ελλάδα - Μαυροβούνιο στη «Sunel Arena» (27/2) στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ανακοίνωση

Η ώρα της επίσημης αγαπημένης πλησιάζει! Η διάθεση των εισιτηρίων εν όψει της αναμέτρησης με το Μαυροβούνιο στις 27 Φεβρουαρίου στη Sunel Arena, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, για τον τρίτο αγώνα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό!

Το κοινό της Αττικής αγκαλιάζει την Εθνική Ομάδα, κάτι που φάνηκε από την πρώτη στιγμή, που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Οι φίλοι του μπάσκετ ανταποκρίθηκαν για ακόμη μια φορά, με σημαντικό αριθμό εισιτηρίων να έχουν βρει ήδη τους κατόχους τους, οι οποίοι θα βρεθούν στο πλευρό της «γαλανόλευκης», στο δρόμο για την τελική φάση του Κατάρ.

Μπορείτε να συνεχίσετε να προμηθεύεστε τα εισιτήριά σας μέσω της ticketmaster και να τα κάνετε δικά σας με ένα κλικ ΕΔΩ, στηρίζοντας την Εθνική Ομάδα στο μονοπάτι της πρόκρισης. Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ticketmaster (211 19 81 535, Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου 0:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο).

Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο [email protected].

Σας περιμένουμε στα Άνω Λιόσια, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης! Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ!