Η αγκαλιά των Μπαρτζώκα-Αταμάν πριν από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατευθύνθηκε στον πάγκο του Παναθηναϊκού και είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Εργκίν Αταμάν πριν από το τζάμπολ του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η αυλαία του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών πέφτει στο Κ.Γ. Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι δύο ομάδες συναντώνται για 13η φορά στην ιστορία του θεσμού στον αγώνα που κρίνει τον τίτλο, με την ΕΟΚ να ενημερώνει λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και τους οπαδούς των δύο ομάδων να βρίσκονται στο ίδιο πέταλο.

Ο τίτλος του Κυπελλούχου Ελλάδας 2025/26 κρίνεται στο Κ.Γ. Νέας Αλικαρνασσού και η κάμερα της ΕΡΤ «έπιασε» τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει θερμό εναγκαλισμό με τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, εκφράζοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλοεκτίμησή τους.