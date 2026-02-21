Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έχουν τοποθετηθεί στο ίδιο πέταλο στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Το Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα το Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (21/02, 20:00) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Όπως είχε συμβεί και στον προημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, έτσι και τώρα στον τελικό οι οπαδοί των «πράσινων» και των «ερυθρόλευκων» έχουν τοποθετηθεί στην ίδια κερκίδα με έντονη αστυνομική παρουσία ανάμεσά τους.

Nα σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται η παρουσία οπαδών στο γήπεδο με τα διακριτικά τους, κάτι που δεν υφίσταται, καθώς και η οργανωμένη μετακίνηση.

Ωστόσο, κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται και στην απέναντι εξέδρα.