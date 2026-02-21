Ολυμπιακός: Περίπου 300 άτομα έξω από το ξενοδοχείο αποθέωσαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ολυμπιακός: Περίπου 300 άτομα έξω από το ξενοδοχείο αποθέωσαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Αχιλλέας Μαυροδόντης
bartokas_gazzetta

bet365

Περίπου 300 οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται έξω από το ξενοδοχείο του Ολυμπιακού και αποθέωσαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά την αναχώρησή του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει θέση έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας, προκειμένου να δώσουν ψυχολογική ώθηση σε παίκτες και προπονητή, ενόψει του τελικού κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα περίπου 300 φίλαθλοι των Πειραιωτών φωνάζουν συνθήματα και περιμένουν την αναχώρηση της αποστολής για το γήπεδο, ενόψει του αγώνα που θα κρίνει τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς.

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Χέιζ-Ντέιβις μόνος στο γήπεδο τρεις ώρες πριν το τζάμπολ υπό τους ήχους κλασσικής μουσικής
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναχώρησε πρώτος με τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων» να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.

 

Δείτε το βίντεο του Gazzetta:

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα