Περίπου 300 οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται έξω από το ξενοδοχείο του Ολυμπιακού και αποθέωσαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά την αναχώρησή του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει θέση έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας, προκειμένου να δώσουν ψυχολογική ώθηση σε παίκτες και προπονητή, ενόψει του τελικού κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα περίπου 300 φίλαθλοι των Πειραιωτών φωνάζουν συνθήματα και περιμένουν την αναχώρηση της αποστολής για το γήπεδο, ενόψει του αγώνα που θα κρίνει τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναχώρησε πρώτος με τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων» να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.

