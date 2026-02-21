Οη αδελφοί Αγγελόπουλοι έφτασαν στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού για τον μεγάλο τελικό του Final 8 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Οι αδελφοί Αγγεελόπουλοι δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι δίπλα στην ομάδα του Ολυμπιακού και σε εναν τελικό και έτσι βρέθηκαν στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Τόσο οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, όσο και ο Γιώργος Σκινδήλιας, ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, βρίσκονται από την Πέμπτη στο Ηράκλειο, μένοντας μάλιστα στο ίδιο ξενοδοχείο με την ομάδα.

Το βίντεο της άφιξης των αδελφών Αγγελόπουλων στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού: