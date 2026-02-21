Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι κανονικά στην 12άδα του Ολυμπιακού, με τον Σέρβο, όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και μέρες, να πατά παρκέ με έναν ειδικό κηδεμόνα στον αντίχειρα.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κάνει ζέσταμα λίγο πριν το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός για τον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Σέρβο να εμφανίζεται στο παρκέ με τον ειδικό κηδεμόνα αντίχειρα, για τον οποίο σας είχαμε ενημερώσει από το πρωί.

Ο συγκεκριμένος νάρθηκας καλύπτει το δάχτυλο και κρατάει το σημείο του κατάγματος (ψηλά στον αντίχειρα) σταθερό. Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με το tape που είχε τοποθετηθεί στον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην χτεσινή προπόνηση, είναι πως δεν κρατά «νεκρό» το δάχτυλο, αλλά επιτρέπει στον Σέρβο να κάνει μια μικρή κίνηση.

Εξωτερικά είναι υφασμάτινος και δεν έχει καθόλου μέταλλο, ειδικά εξωτερικά, καθώς εάν είχε, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής φορώντας τον.

Ο Μιλουτίνοφ με τον κηδεμόνα στον αντίχειρα πριν το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: