Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με τον ειδικό κηδεμόνα αντίχειρα στο παρκέ ο Μιλουτίνοφ
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κάνει ζέσταμα λίγο πριν το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός για τον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Σέρβο να εμφανίζεται στο παρκέ με τον ειδικό κηδεμόνα αντίχειρα, για τον οποίο σας είχαμε ενημερώσει από το πρωί.
Ο συγκεκριμένος νάρθηκας καλύπτει το δάχτυλο και κρατάει το σημείο του κατάγματος (ψηλά στον αντίχειρα) σταθερό. Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με το tape που είχε τοποθετηθεί στον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην χτεσινή προπόνηση, είναι πως δεν κρατά «νεκρό» το δάχτυλο, αλλά επιτρέπει στον Σέρβο να κάνει μια μικρή κίνηση.
Εξωτερικά είναι υφασμάτινος και δεν έχει καθόλου μέταλλο, ειδικά εξωτερικά, καθώς εάν είχε, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής φορώντας τον.
Ο Μιλουτίνοφ με τον κηδεμόνα στον αντίχειρα πριν το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός:
Ο ειδικός νάρθηκας / κηδεμόνας του Μιλουτίνοφ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Αποστολή στο Ηράκλειο: Αχιλλέας Μαυροδόντης#olympiacosbc pic.twitter.com/KvZCdqoVoT
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.