Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Η αυλαία του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών πέφτει στο Κ.Γ. Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR (21/2, 20:00, LIVE από το Gazzetta).
Οι δύο ομάδες συναντώνται για 13η φορά στην ιστορία του θεσμού στον αγώνα που κρίνει τον τίτλο και τον τελικό θα διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Τσιμπούρης και Κατραχούρας, όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ/ΕΟΚ, με stand by τον Ιωάννη Τηγάνη.
Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στον τελικό Κυπέλλου για 23η φορά στην ιστορία τους και στόχος τους είναι ο 13ος τίτλος τους. Στον ημιτελικό η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε 91-67 του Αμαρουσίου.
Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» είναι πρώτοι σε συμμετοχές σε τελικούς με 28, συμπεριλαμβανομένης και της αποψινής, ενώ είναι και η πολυνίκης ομάδα με 21 κατακτήσεις. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προκρίθηκε στον τελικό νικώντας με 91-61 τον Ηρακλή.
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ
- Ν. Αλικαρνασσού 20.00 Ολυμπιακός -Παναθηναϊκός AKTOR Παπαπέτρου-Τσιμπούρης-Κατραχούρας/Τηγάνης Stand By (Τέγα-Τζαμάκου)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.