Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο κλειστό της Νέα Αλικαρνασσού.

Η αυλαία του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών πέφτει στο Κ.Γ. Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR (21/2, 20:00, LIVE από το Gazzetta).

Οι δύο ομάδες συναντώνται για 13η φορά στην ιστορία του θεσμού στον αγώνα που κρίνει τον τίτλο και τον τελικό θα διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Τσιμπούρης και Κατραχούρας, όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ/ΕΟΚ, με stand by τον Ιωάννη Τηγάνη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στον τελικό Κυπέλλου για 23η φορά στην ιστορία τους και στόχος τους είναι ο 13ος τίτλος τους. Στον ημιτελικό η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε 91-67 του Αμαρουσίου.

Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» είναι πρώτοι σε συμμετοχές σε τελικούς με 28, συμπεριλαμβανομένης και της αποψινής, ενώ είναι και η πολυνίκης ομάδα με 21 κατακτήσεις. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προκρίθηκε στον τελικό νικώντας με 91-61 τον Ηρακλή.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ