Μαρούσι - Ολυμπιακός 67-91: Σβηστά στον τελικό με κέρδος τον Μόρις

Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αμαρουσίου με 67-91 και πέρασε στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν τον αντίπαλό τους, ο οποίος θα προκύψει από το Ηρακλής - Παναθηναϊκός.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετέτρεψε σε περίπατο τον ημιτελικό με το Μαρούσι, επικράτησε με 67-91 και πήρε το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού του θεσμού.

Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Ολυμπαικός είχε τον πρώτο λόγο, με το Μαρούσι, όσο και αν πάλευε, να μην καταφέρνει, εν τέλει, να απειλήσει.

Μεγάλο κέρδος για τον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά από 40 ημέρες, όμως μεγάλος... πονοκέφαλος η κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος τραυματίστηκε στον αντίχειρα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

 

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ο Βεζένκοβ με 16 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Παπανικολάου, 11 ο Μόρις και 10 ο Χολ. Από την άλλη, Σάλας και ο Κουζέλογλου είχαν από 12 πόντους

Μαρούσι - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός μετά το 6-7 στο 4’, πάτησε γερά το πόδι στο γκάζι. Ένα 14-0 σερί τον έφερε μπροστά στο σκορ με 6-21 στο 7’. Η περίποδος έκλεισε στο 15-29, ενώ στη συνέχεια η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +19, πριν οι παίκτες του Αμαρουσίου αντιδράσουν και μειώσουν στο 33-48 του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και πλησίασαν στους δέκα, την ώρα που ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε τραυματίας. Παρ’ όλα αυτά, οι Πειραιώτες βρήκαν λύσεις, διατήρησαν τον έλεγχο και μπήκαν στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα ασφαλείας (53-65). Εκεί «καθάρισαν» οριστικά το παιχνίδι με εύστοχα σουτ και σωστές επιλογές, ανεβάζοντας τη διαφορά πάνω από τους 20. Τα τελευταία λεπτά είχαν τυπικό χαρακτήρα, με τους προπονητές να ανοίγουν το ροτέισον και να βάζουν όλους τους παίκτες που δεν είχαν πατήσει παρκέ.

Τελικό σκορ 91-67 και πρόκριση για τον Ολυμπιακό.

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ…. Σούταρε με 52% εντός παιδιάς, είχε 28 ασίστ για μόλις 11 λάθη και κέρδισε και τη μάχη των ριμπάουντ με 31-22.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός ήρθε από τον πάγκο και μετά από 41 ημέρες αγωνιστικής απραξίας, είχε 11 πόντους και 4 ασίστ.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Σάσα Βεζένκοβ, που για ακόμη ένα παιχνίδι ήταν πρώτος σκόρερ είχε 16 πόντους με 7/7 δίποντα.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο… Μέικον που έμεινε στους 4 πόντους
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... θετικός ο Κουζέλογλου με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 15-29, 33-48, 53-65, 67-91

#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
1ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΖΩΡΤΖ-ΠΙΤΕΡ16:1200/00/00/10/1022000220-1
3ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ04:4622/20/00/00/00110001022
4MACON JR DARYL08:1140/02/20/22/40001002121
7SALASH MAKSIM18:43120/03/62/25/813411011114
9ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ18:1150/01/31/32/62242110109
11KING JORDAN*26:3390/00/03/93/91126005316
16ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ10:3860/03/30/03/30000201117
22WILLIAMS JACOREY21:5893/53/90/03/91230400248
24ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ*26:03120/03/32/55/813430012115
29DE SOUSA SILVIO*13:1660/03/60/03/61231002305
31ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ*12:1500/00/00/30/3011000000-2
32PERRANTES LONDON-TYUS*23:1420/01/20/11/30118101109
TOTALS675/719/348/2627/6071825229116171273

#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
0WALKUP THOMAS*22:5860/00/12/42/511241000110
1NTILIKINA FRANK18:5130/00/01/31/30223001235
4ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ02:0411/20/00/00/00220000012
5ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ06:3452/20/11/21/30220001114
11MORRIS MONTE13:25113/41/12/23/301141012215
14VEZENKOV SASHA*23:26162/27/70/27/902223012420
16ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ*18:25120/00/14/94/1003331032010
21ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ13:1042/21/20/11/32021000125
25PETERS ALEC20:0090/00/03/73/705521020011
33MILUTINOV NIKOLA*20:0462/22/30/02/323542010115
45HALL DONTA19:56102/24/40/04/413402302219
94FOURNIER EVAN*21:0780/01/32/63/90115011008
TOTALS9114/1616/2315/3631/596253128114111217124

     

