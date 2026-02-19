Ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει του Ηρακλή με 91-61 στον ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου και να πάρει με χαρακτηριστική άνεση την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου κόντρα στον Ολυμπιακό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Και τώρα... οι δυο τους! Δεν έγινε καμία έκπληξη στους ημιτελικούς και για μια ακόμα φορά οι «αιώνιοι» θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας στον τελικό του Σαββάτου (21/02, 20:00) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο.

Ο Παναθηναϊκός ήταν «σβηστός» απέναντι στον Ηρακλή και πήρε με χαρακτηριστική άνεση το εισιτήριο του τελικού έχοντας πλουραλισμό και τον Εργκίν Άταμαν να ανοίγει το rotation, να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους και να κρατάει «φρέσκια» όλη την ομάδα. Και μάλιστα με δεύτερη σερί... 30άρα μετά και το +30 του προημιτελικού απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σκόραραν και οι 12 παίκτες που αγωνίστηκαν, με τους Σορτς, Μήτογλου και Ρογκαβόπουλο να ήταν οι μοναδικοί «διψήφιοι» του Παναθηναϊκού, χωρίς να έχει υστερήσει κανένας που πάτησε το πόδι του στο παρκέ.

Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Ιδιαίτερα ορεξάτοι ήταν στην άμυνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του αγώνα. Κάτι που τους έδωσε τη δυνατότητα να κλέψουν μπάλες και να τρέξουν στο ανοικτό γήπεδο, με πρώτο και καλύτερο τον Τι Τζέι Σορτς (6π, 2κλ, 2ασ.) ο οποίος ήταν ο καλύτερος των «πρασίνων» στην πρώτη περίοδο. Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +15 (22-7) έχοντας υποχρεώσει τον Ηρακλή σε εννέα λάθη και σε μόλις 3/11 σουτ εντός παιδιάς.

Συνολικά ο Παναθηναϊκός είχε έξι κλεψίματα με 9/16 δίποντα και 1/3 τρίποντα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην 2η περίοδο την σκυτάλη είχε πάρει ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός επιθετικά με 4/4 σουτ (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 9 πόντοι με 2 ριμπάουντ στο α’ ημίχρονο), ενώ άλλους 9 πόντους είχε και ο Σορτς στο πρώτο μισό του ημιτελικού. Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο Γηραιός είχε υποπέσει σε 14 λάθη σε διάστημα 20 λεπτών, κάτι που απέτρεπε από τους παίκτες του Λούκιτς να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί έχοντας και 10/26 σουτ.

Το ημίχρονο έκλεισε με το «τριφύλλι» στο +20 (46-24) ενώ λίγο νωρίτερα είχε φτάσει η διαφορά στην μέγιστη τιμή της (46-22). Οι «πράσινοι» είχαν 13/24 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 3/4 βολές, 10-5 ριμπάουντ και 12 ασίστ για 5 λάθη.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η διαφορά έφτασε και στο +26 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού (59-33 στο 24') έχοντας κυριαρχήσει απόλυτα στο παρκέ του κλειστού στη Νέα Αλικαρνασσό. Και δεν έμεινε εκεί καθώς ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +31 (66-35) δύο λεπτά πριν από το τέλος της 3ης περιόδου. Ουσιαστικά δεν υπήρχε κανένα... ματς καθώς είχαν πέσει οι τίτλοι τέλους του αγώνα με το 3ο δεκάλεπτο να κλείνει στο 73-46.

Έκτοτε απλά ο Παναθηναϊκός περίμενε να τελειώσει το ματς ώστε να αφοσιωθεί στον μεγάλο τελικό και στο ματς που θα κρίνει τον φετινό Κυπελλούχο Ελλάδας. Ο Άταμαν έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους, με αποτέλεσμα στην τελευταία περίοδο να παίξουν όλοι όσοι έρχονται από το δεύτερο rotation.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… χάρη στην πιεστική άμυνα ανάγκασε ο Παναθηναϊκός τους παίκτες του Ηρακλή να υποπέσουν σε 25 λάθη

χάρη στην πιεστική άμυνα ανάγκασε ο Παναθηναϊκός τους παίκτες του Ηρακλή να υποπέσουν σε 25 λάθη ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡA... κανείς συγκεκριμένα καθώς μοιράστηκε το σκορ και όλοι είχαν την δική τους συμμετοχή. Εάν ξεχώρισε κάποιος λίγο περισσότερο αυτός ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος χάρισε και το highlight της βραδιάς με την «ποδιά» στον Γουέαρ.

κανείς συγκεκριμένα καθώς μοιράστηκε το σκορ και όλοι είχαν την δική τους συμμετοχή. Εάν ξεχώρισε κάποιος λίγο περισσότερο αυτός ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος χάρισε και το highlight της βραδιάς με την «ποδιά» στον Γουέαρ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… όλοι οι υπόλοιποι, με τον Ντίνο Μήτογλου να συνεχίζει την ανοδική του πορεία.

όλοι οι υπόλοιποι, με τον Ντίνο Μήτογλου να συνεχίζει την ανοδική του πορεία. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο… Ντι Τζέι Φάντεμπεργκ ο οποίος μετά την πολύ καλή του εμφάνιση στον προημιτελικό έμεινε στους 2 πόντους με 1/7 σουτ.

Ντι Τζέι Φάντεμπεργκ ο οποίος μετά την πολύ καλή του εμφάνιση στον προημιτελικό έμεινε στους 2 πόντους με 1/7 σουτ. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Σμιθ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση έχοντας 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-7, 46-26, 73-46, 91-61.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR # PLAYERS ST MIN PTS FT 2PTS 3PTS FG OR DR TR AS ST BL TO PF +/- 0 SHORTS TJ* * 23:28 13 0/0 5/9 1/3 6/12 1 2 3 3 2 0 2 3 13 5 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ Π. 15:25 7 0/0 2/5 1/3 3/8 1 2 3 2 1 0 0 2 8 8 HOLMES R.* * 21:24 8 0/0 4/6 0/0 4/6 1 3 4 1 1 0 1 1 11 10 ΣΛΟΥΚΑΣ Κ. 16:32 7 1/2 0/0 2/5 2/5 0 2 2 7 3 0 1 0 14 11 HAYES-DAVIS N. 13:59 9 5/6 2/2 0/3 2/5 3 1 4 2 0 0 0 0 11 17 ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν.* * 18:12 11 0/0 4/6 1/2 5/8 0 1 1 0 1 0 0 0 10 20 ΣΑΜΟΝΤΟΥΡΟΒ Α. 14:12 5 0/0 1/1 1/2 2/3 0 1 1 0 2 0 0 0 7 22 GRANT J. 11:34 2 0/0 1/3 0/0 1/3 0 0 0 2 1 0 0 2 3 25 NUNN K.* * 20:51 7 0/0 2/6 1/3 3/9 0 0 0 3 3 0 2 0 15 27 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. 13:58 9 0/0 0/1 3/5 3/6 0 1 1 3 2 0 0 3 12 41 HERNANGOMEZ J.* * 11:49 3 0/0 0/0 1/1 1/1 1 3 4 2 1 1 0 1 11 44 ΜΗΤΟΓΛΟΥ Κ. 18:36 10 1/2 3/4 1/2 4/6 2 1 3 0 1 1 1 2 11 ΣΥΝΟΛΑ (TOTALS) 91 7/10 24/43 12/29 36/72 9 17 26 25 18 2 7 14 116