Χέιζ-Ντέιβις: «Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ζητά το 8ο, με εκτιμά ο Γιαννακόπουλος γιατί έχω γάτα»

O Xέιζ-Ντέιβις μίλησε για τη δίψα που υπάρχει στον κόσμο του Παναθηναϊκού για το 8ο αστέρι.

Στο Allwyn Game Time και τη Λίλα Κουντουριώτη μίλησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Στάθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού, στη συνύπαρξη με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Για το του αρέσει περισσότερο στην Αθήνα: «Οι φίλοι μου έχουν έρθει εδώ και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο όταν οδηγείς στο κέντρο και να βλέπεις την Ακρόπολη. Είναι φοβερό».

Για το πρώτο πράγμα που του λένε οι φίλοι του Παναθηναϊκού: «Ότι είναι μεγάλοι οπαδοί της ομάδας και να κερδίσουμε το όγδοο. Αυτό είναι που μου λένε όλοι».

Για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Ελπίζω να κερδίσουμε. Θα είναι συναρπαστικό και ενδιαφέρον να δω πώς είναι αυτό το ντέρμπι από την πλευρά των παικτών. Το έχω δε από την πλευρά άλλων ομάδων. Θα είναι ωραίο, αλλά όπως λέω πάντα θα κάνω τα πάντα για να προετοιμαστώ μαζί με την ομάδα και όσο βγαίνουμε και παίζουμε σκληρά θα έχουμε μια ευκαιρία. Θα δούμε τι θα γίνει».

Για το πώς είναι να ξεκινάει αυτό το κεφάλαιο στον Παναθηναϊκό: «Ένας από τους καλύτερους συμπαίκτες που είχα, ένας από τους πιο δικούς μου ανθρώπους, ο Νικ Καλάθης, μου είπε τόσα πολλά και πόσο το απόλαυσε όταν ήταν εδώ. Οπότε το να μπορέσω και να έρθω εδώ, δύο – τρεις εβδομάδες. Η αγάπη και ο ενθουσιασμός είναι πολύ όμορφα».

Για το αν το Κύπελλο είναι... δήλωση: «Αυτό που λέω στον εαυτό μου είναι να είμαι προσγειωμένος και να είμαι παρών σε ό,τι συμβαίνει. Και τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι στην Αθήνα, φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οπότε θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο, να κερδίσω ξανά, αν σταθώ τόσο τυχερός».

Πώς είναι η συνύπαρξη με τον Γιαννακόπουλο: «Δεν ξέρω ακόμα. Δεν πρόλαβα να τον χαιρετήσω στο γήπεδο όταν ήρθε για το παιχνίδι με την Παρί. Τον έχω δει μια φορά. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί η σχέση μας. Ξέρω πάντως ότι με εκτιμά γιατί έχω γάτα».

Για το αν ο Παναθηναϊκός έχει ότι πρέπει για να πάρει τη Euroleague: «Θα έλεγα στα χαρτιά ναι. Αλλά τα παιχνίδια δεν κερδίζονται στα χαρτιά. Πρέπει να πας και να παίξεις το παιχνίδι, όπου πρέπει να κερδίσουμε πολλά παιχνίδια στη σειρά για να βρεθούμε σε καλή θέση. Μετά μπαίνεις στα playoffs και κάνεις το καλύτερο για να κερδίσεις. Όταν φτάσεις σε ένα Final 4 πρέπει να έχεις και την τύχη.. Η Παρασκευή θα είναι ένα πολύ καλό τεστ για να μας βάλει στη σωστή κατεύθυνση».

Για το ποιος τον ξεναγεί στην Αθήνα: «Δεν έχω κανένα. Δεν έχω την ίδια διατροφή με τους συμπαίκτες μου, δε μένω στην ίδια περιοχή μαζί τους».

Για το μήνυμα στον κόσμο: «Υποστηρίξτε μας όταν παίζουμε καλά. Υποστηρίξτε μας ακόμη περισσότερο όταν δεν παίζουμε καλά. Και να θυμάστε πάντα, προσπαθούμε για το καλύτερο».