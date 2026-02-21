Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι υποψήφιοι για να... κοπούν από την εξάδα ξένων του τελικού

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Ολυμπιακό (20:00) στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος, και το Gazzetta σας παρουσιάζει τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τους υποψήφιους παίκτες για να... κοπούν από την 6άδα ξένων.

Αποστολή στο Ηράκλειο: Κούβαρης, Μαυροδόντης

Ώρα τελικού για το Κύπελλο Ελλάδος. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν στον τελικό (20:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta) στο κλασικό ντέρμπι των τελευταίων ετών.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ψάχνει την δεύτερη σερί κούπα στο Ηράκλειο, αφού είχε σηκώσει την κούπα στη διοργάνωση και το 2025. Το τριφύλλι απέκλεισε ΠΑΟΚ και Ηρακλή στην πορεία του μέχρι τον τελικό. Από την άλλη οι Πειραιώτες θέλουν να πάρουν την 4η κούπα τους στο Κύπελλο τα 5 τελευταία χρόνια.

Το φαβορί και το αουτσάιντερ για να... κοπεί στον Παναθηναϊκό

Οι περισσότεροι παίκτες που θα αποτελέσουν την εξάδα ξένων είναι σίγουροι. Η θέση που παιζεται είναι μεταξύ Τι Τζέι Σορτς και Τσέντι Όσμαν. Φαβορί για να... κοπεί είναι ο πρώην γκαρντ της Παρί και να αγωνιστεί κανονικά ο Τούρκος φόργουορντ.

Οτιδήποτε άλλο συμβεί θα είναι μεγάλη έκπληξη. Σίγουροι για την εξάδα των ξένων και κατ' επέκταση για την 12άδα του τελικού θεωρούνται οι Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ρισόν Χολμς

Οι σίγουροι και οι τραυματίες που καθορίσουν την κατάσταση στον Ολυμπιακό

Σίγουροι για την εξάδα ξένων του Ολυμπιακού θεωρούνται οι Φουρνιέ και Γουόρντ. Οι υπόλοιπες θέσεις θα παιχτούν βάση των τραυματισμών. Ο Μιλουτίνοφ έχει αυξημένες πιθανότητες να αγωνιστεί, ενώ για τον Τζόουνς γίνεται επίσης η ύστατη προσπάθεια.

Ο Μπαρτζώκας εξετάζει το ενδεχόμενο, αν οι τραυματίες μπορούν να παίξουν να αφήσει εκτος εξάδας ξένων και τον Πίτερς για πρώτη φορά στην τριερή παρουσία του Αμερικανού στο Ολυμπακό. Ο Μόρις κέρδισε πόντους για την εξάδα ξένων με την παρουσία του κόντρα στο Μαρούσι , αλλά από την άλλη υπάρχουν και τα αμυντικά προσόντα του Νιλικίνα που φέρνουν το δίλημμα.