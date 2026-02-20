Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερες πιθανότητες να παίξει τον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό, παρά το κάταγμα που έχει στον δεξιό του αντίχειρα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Νίκολα Μιλουτίνοφ! Ο Σέρβος σέντερ παρά τους πόνους που έχει στο χέρι του εξαιτίας του κατάγματος, συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες να παίξει στον τελικό του Final 8 με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό (21/02, 20:00).

Ο ψηλός των «ερυθρολεύκων» θέλει σαν τρελός να παίξει στον τελικό και να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να κατακτήσει άλλον έναν τίτλο και προτίθεται να σφίξει τα δόντια, προκειμένου να αγωνιστεί με την ομάδα του.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, έχοντας δεμένο το χέρι, μπόρεσε να βγάλει σημαντικό μέρος της μεσημεριανής προπόνησης, με αποτέλεσμα το πιθανότερο σενάριο να είναι το να παίξει στο ματς. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το γεγονός πως το κάταγμα δεν είναι πολύ χαμηλά στον αντίχειρα, κάτι που του επιτρέπει, φυσικά με δεμένο το χέρι, να έχει επαφή με την μπάλα.

Επί του παρόντος τίποτα δεν είναι δεδομένο, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να λάβει τις τελικές του αποφάσεις αύριο, τόσο για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, όσο και για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Παράλληλα βέβαια, μην μας κάνει εντύπωση εάν έχουμε και εκπλήξεις στην 12άδα των Πειραιωτών και η εξάδα των ξένων είναι διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει.