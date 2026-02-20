Άταμαν: «Αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα, να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας»

Για τον μεγάλο τελικό με τον Ολυμπιακό αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Έργκιν Άταμαν, μια μέρα πριν τη σπουδαία αναμέτρηση.

Ο Έργκιν Άταμαν δεν πραγματοποίησε δηλώσεις στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει του μεγάλου τελικού του Σαββάτου (21/02,20:00) κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ωστόσο η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευση την τοποθέτησή του Τούρκου τεχνικού, ενόψει της αναμέτρησης, αναφέροντας πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι μια μεγάλη ομάδα και οι «πράσινοι» από την πλευρά τους θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να δώσουν τη χαρά στους φιλάθλους τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Στον τελικό τίθενται αντιμέτωπες δύο μεγάλες ομάδες. Κάθε φορά, το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Το ποια ομάδα θα βρεθεί σε καλύτερη ημέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Από την πλευρά μας θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όπως και πέρσι, και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας. Φυσικά, γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα, που μέχρι στιγμής παίζει καλό μπάσκετ και στην EuroLeague».