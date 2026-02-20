Οι καλύτερες στιγμές που ξεχώρισε η παρακάμερα του Ολυμπιακού από τον ημιτελικό κόντρα στο Μαρούσι, για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ολυμπιακός έκανε... περίπατο στον ημιτελικό, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 67-91 και πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (21/02), όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό (20:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» μέσω της παρακάμερας, ξεχώρισαν τις καλύτερες στιγμές από τον αγώνα, καθώς και το χειροκρότημα από τους οπαδούς αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης προς τους παίκτες. Μερικά από τα κορυφαία στιγμιότυπα τα πανό των μικρών φιλάθλων του Ολυμπιακού, αλλά και η επιστροφή του Μόντε Μόρις στην αγωνιστική δράση, έπειτα από τον τραυματισμό του.