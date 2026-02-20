Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση του Ολυμπιακού πριν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και σας μεταφέρει τις εικόνες από τους τραυματίες, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά και από την επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από το Μαρούσι και ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για 13η φορά στην ιστορία του θεσμού. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (21/02, 20:00).

Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και σας μετέφερε τις εικόνες, τόσο από την επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ από τις ΗΠΑ και την ενσωμάτωσή του στην ομάδα, αλλά και από τη συμμετοχή των τραυματιών Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Για την κατάστασή τους, ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» τόνισε: «Η προπόνηση τώρα θα δείξει αρκετά. Έχουμε πάρει ένα κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοφ, να δοκιμάσει να δει αν πονάει και ποια θα είναι η κατάσταση τώρα. Και επίσης ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει μέχρι τώρα.

Θα δοκιμάσει τώρα στην προπόνηση να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που ούτως ή άλλως έχει από την τενοντίτιδα είναι διαχειρίσιμη ή όχι. Αλλά μετά την προπόνηση θα ξέρω περισσότερα».