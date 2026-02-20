Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε το update του για την κατάσταση τωβν τραυματιών, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από το Μαρούσι και ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για 13η φορά στην ιστορία του θεσμού. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (21/02, 20:00).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετέφερε την εικόνα γύρω από την κατάσταση τόσο του Νίκολα Μιλουτίνοφ, όσο και του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Να σημειωθεί ότι ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ομάδας του με δεμένο τον αντίχειρα.

Αναλυτικά

«Η προπόνηση τώρα θα δείξει αρκετά. Έχουμε πάρει ένα κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοφ, να δοκιμάσει να δει αν πονάει και ποια θα είναι η κατάσταση τώρα. Και επίσης ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει μέχρι τώρα.

Θα δοκιμάσει τώρα στην προπόνηση να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που ούτως ή άλλως έχει από την τενοντίτιδα είναι διαχειρίσιμη ή όχι. Αλλά μετά την προπόνηση θα ξέρω περισσότερα».