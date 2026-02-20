Ολυμπιακός: Το update του Μπαρτζώκα για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς
Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από το Μαρούσι και ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για 13η φορά στην ιστορία του θεσμού. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (21/02, 20:00).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετέφερε την εικόνα γύρω από την κατάσταση τόσο του Νίκολα Μιλουτίνοφ, όσο και του Ταϊρίκ Τζόουνς.
Να σημειωθεί ότι ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ομάδας του με δεμένο τον αντίχειρα.
«Η προπόνηση τώρα θα δείξει αρκετά. Έχουμε πάρει ένα κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοφ, να δοκιμάσει να δει αν πονάει και ποια θα είναι η κατάσταση τώρα. Και επίσης ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει μέχρι τώρα.
Θα δοκιμάσει τώρα στην προπόνηση να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που ούτως ή άλλως έχει από την τενοντίτιδα είναι διαχειρίσιμη ή όχι. Αλλά μετά την προπόνηση θα ξέρω περισσότερα».
