Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συμμετείχε στη σημερινή (20/02) προπόνηση του Ολυμπιακού, με δεμένο το δεξί του χέρι.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Ολυμπιακός στάθηκε άτυχος στην αναμέτρηση κόντρα στο Μαρούσι, καθώς είδε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αποχωρεί τραυματίας. Η διάγνωση του Σέρβου σέντερ ήταν κάταγμα στο δεξί του χέρι, αλλά σύμφωνα με επιθυμία του ίδιου συμμετείχε κανονικά στη σημερινή (20/02) προπόνηση των «ερυθρολεύκων» με δεμένο τον δεξί του αντίχειρα.

Εάν δεν πονάει ούτε στην προπόνηση, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα προσπαθήσει να αγωνιστεί στον τελικό του Κυπέλλου, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέραν του Σέρβου ψηλού έχει αμφίβολη και τη συμμετοχή του Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού και ο Αμερικανός έχει τενοντίτιδα και θα κριθεί από την προπόνηση η συμμετοχή του στον αυριανό (21/02) τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ωστόσο στα θετικά είναι η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και έχει ήδη ενσωματωθεί με την αποστολή του Ολυμπιακού και είναι διαθέσιμος για το ματς με τους «πράσινους», όπου θα κρίνει τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς.

