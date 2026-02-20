Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται στην Κρήτη με την υπόλοιπη αποστολή του Ολυμπιακού και πλέον ανεβάζει στροφές ενόψει του τελικού του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας (21/2, 20:00).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και ήδη έχει ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού.

Ο διεθνής γκαρντ βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης (19/2) στο Ηράκλειο της Κρήτης και την Παρασκευή (20/2) θα λάβει κανονικά μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού, κάτι που σημαίνει πως περιμένουμε να τον δούμε και στην 12άδα στο ματς του Σαββάτου.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε ένα προσωπικό ζήτημα και χρειάστηκε να πάει εσπευσμένα στις ΗΠΑ τις προηγούμενες ημέρες, όμως πλέον έχει επιστρέψει και μετρά αντίστροφα για τον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας (21/2, 20:00).

Στην προπόνηση της Παρασκευής (20/2) θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και αναφορικά με την συμμετοχή των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Μιλουτίνοφ θέλει σαν τρελός να παίξει και, όπως αναφέραμε και στο Gazz Floor by Novibet, θα χρησιμοποιήσει έναν ειδικό νάρθηκα, με τον οποίο θα προσπαθήσει να κάνει προπόνηση.

Ο Τζόουνς από την άλλη ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και θα προσπαθήσει να προπονηθεί. Εάν δεν πονάει, τότε θα είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει του αγώνα.