Ολυμπιακός: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην Κρήτη
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και ήδη έχει ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού.
Ο διεθνής γκαρντ βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης (19/2) στο Ηράκλειο της Κρήτης και την Παρασκευή (20/2) θα λάβει κανονικά μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού, κάτι που σημαίνει πως περιμένουμε να τον δούμε και στην 12άδα στο ματς του Σαββάτου.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε ένα προσωπικό ζήτημα και χρειάστηκε να πάει εσπευσμένα στις ΗΠΑ τις προηγούμενες ημέρες, όμως πλέον έχει επιστρέψει και μετρά αντίστροφα για τον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας (21/2, 20:00).
Στην προπόνηση της Παρασκευής (20/2) θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και αναφορικά με την συμμετοχή των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.
Ο Μιλουτίνοφ θέλει σαν τρελός να παίξει και, όπως αναφέραμε και στο Gazz Floor by Novibet, θα χρησιμοποιήσει έναν ειδικό νάρθηκα, με τον οποίο θα προσπαθήσει να κάνει προπόνηση.
Ο Τζόουνς από την άλλη ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και θα προσπαθήσει να προπονηθεί. Εάν δεν πονάει, τότε θα είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει του αγώνα.
