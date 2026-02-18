Τζόουνς: Χάνει Μαρούσι, τι έδειξαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής
Αποστολή στο Ηράκλειο: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Ολυμπιακός είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να στέκεται άτυχος και να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, 02:45 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο Αμερικανός σέντερ σε μια ανύποπτη στιγμή στην άμυνα της ομάδας του έπιασε το σημειο ακριβως κάτω από το γονατο γόνατό του και αποχώρησε για τον πάγκο κάνοντας κάποιους μορφασμούς.
Άμεσα το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε δίπλα στον παίκτη και τον οδήγησε στα αποδυτήρια.
Ο σέντερ των Πειραιωτών απέφυγε τα χειρότερα, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Στον Ολυμπιακο θελουν να τον προστατέψουν για να ξεπεράσει και τον πόνο. Θα ...τρέξει για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Η συμμετοχή του στον τελικό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα πονά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Live Q&A από το Ηράκλειο: Πρόκριση για Ολυμπιακό, ντεμπούτο Χέιζ-Ντέιβις με Παναθηναϊκό
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor, το Ξέρεις από μπάλα και το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν
- Πίτερς: «Το να καλυφθεί ολόκληρο το γήπεδο με αυτοκόλλητο δεν δείχνει σεβασμό για την υγεία των παικτών»