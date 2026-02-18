O Tαϊρίκ Τζόουνς δεν έχει κάτι σοβαρό, αλλά παρόλα αυτά δεν θα αγωνιστεί στον ημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στο Μαρούσι (19/2, 17:00).

Αποστολή στο Ηράκλειο: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να στέκεται άτυχος και να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, 02:45 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο Αμερικανός σέντερ σε μια ανύποπτη στιγμή στην άμυνα της ομάδας του έπιασε το σημειο ακριβως κάτω από το γονατο γόνατό του και αποχώρησε για τον πάγκο κάνοντας κάποιους μορφασμούς.

Άμεσα το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε δίπλα στον παίκτη και τον οδήγησε στα αποδυτήρια.

Ο σέντερ των Πειραιωτών απέφυγε τα χειρότερα, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Στον Ολυμπιακο θελουν να τον προστατέψουν για να ξεπεράσει και τον πόνο. Θα ...τρέξει για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Η συμμετοχή του στον τελικό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα πονά.