Άταμαν: «Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το Κύπελλο στους οπαδούς μας, κόντρα σε μια μεγάλη ομάδα»

Στον τελικό με τον Ολυμπιακό αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Έργκιν Άταμαν, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και της νίκης επί του Ηρακλή.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ηρακλής με 61-91 και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, με τον Έργκιν Άταμαν να αναφέρεται στη flash interview στον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Επιπλέον ο Τούρκος τεχνικός μίλησε και για τη μέχρι τώρα παρουσία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ήμασταν καλοί αμυντικά, επιθετικά, κυκλοφορήσαμε την μπάλα πολύ καλά και πήραμε μια καθαρή νίκη».

Για τον τελικό με τον Ολυμπιακό: «Είναι ένα Κύπελλο, είναι δύο μεγάλες ομάδες. Θα είναι ένα ντέρμπι που θα αποφασίσει τον νικητή. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας για να φέρουμε το Κύπελλο στους οπαδούς μας. Θα αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή και μεγάλη ομάδα, τον Ολυμπιακό. Θα είναι ωραίο ματς. Ελπίζω να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε το τρόπαιο».

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Σε αυτά τα δύο παιχνίδια έδειξε την ποιότητά του, είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης θα είμαστε καλύτεροι στο μέλλον γιατί τώρα έχουμε κάνει μόνο μία ομαδική προπόνηση και έπαιξε δύο παιχνίδια. Προσαρμόστηκε στην ομάδα, οι παίκτες τον ξέρουν καλά. Όλοι σέβονται τους άλλους,θα είναι καλύτερος θα προσφέρει πολλά».