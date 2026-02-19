Ηρακλής - Παναθηναϊκός 61-91: Τα highlights της αναμέτρησης
Οι καλύτερες φάσεις και τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ηρακλή, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Ηρακλή με 61-91και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (21/02, 20:00).
Ο Τι Τζέι Σορτς πέτυχε 13 πόντους και ξεχώρισε για τους «πράσινους», ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 11π.
Δείτε ΕπίσηςΆταμαν: «Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το Κύπελλο στους οπαδούς μας, κόντρα σε μια μεγάλη ομάδα»
Για τον «γηραιό» ο Σμιθ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 14 πόντους.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi, (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
