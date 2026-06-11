Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Sold out τα εισιτήρια του Game 5 στο ΣΕΦ σε μόλις δύο ώρες!
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (13/06, 18:00) για την πέμπτη και τελευταία πράξη των τελικών της Stoiximan GBL.
Τα εισιτήρια για το Game 5 τέθηκαν σε κυκλοφορία σήμερα (12/06) στις 12:00 το μεσημέρι και μέσα σε δύο ώρες εξαντλήθηκαν, όπως έκανε γνωστό η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.
Η ενημέρωση
«Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε ΜΑΖΙ!
Τα εισιτήρια για τον 5ο Τελικό της Stoiximan GBL εξαντλήθηκαν και το γήπεδο θα είναι γεμάτο πάθος, φωνή και πίστη!
Η ομάδα μας θα παλέψει κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/06, 18:00) για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, έχοντας στο πλευρό της τον πιο πολύτιμο παίκτη της: ΕΣΑΣ!
Σας ευχαριστούμε!
Πάμε όλοι μαζί για το Πρωτάθλημα!»
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