Τα εισιτήρια του Game 5 των τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ έκαναν... φτερά σε μόλις δύο ώρες.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (13/06, 18:00) για την πέμπτη και τελευταία πράξη των τελικών της Stoiximan GBL.

Τα εισιτήρια για το Game 5 τέθηκαν σε κυκλοφορία σήμερα (12/06) στις 12:00 το μεσημέρι και μέσα σε δύο ώρες εξαντλήθηκαν, όπως έκανε γνωστό η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Η ενημέρωση

«Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε ΜΑΖΙ!

Τα εισιτήρια για τον 5ο Τελικό της Stoiximan GBL εξαντλήθηκαν και το γήπεδο θα είναι γεμάτο πάθος, φωνή και πίστη!

Η ομάδα μας θα παλέψει κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/06, 18:00) για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, έχοντας στο πλευρό της τον πιο πολύτιμο παίκτη της: ΕΣΑΣ!

Σας ευχαριστούμε!

Πάμε όλοι μαζί για το Πρωτάθλημα!»