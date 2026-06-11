Γιλντιρίμ: Ο συνεργάτης του Άταμαν ζήτησε συγγνώμη από τους διαιτητές
Με ανάρτησή του στα social media, ο συνεργάτης του Έργκιν Άταμαν στον Παναθηναϊκό, Τσενκ Γιλντιρίμ, ζήτησε συγγνώμη από τους διαιτητές του Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL.
Ο Τσενκ Γιλντιρίμ είχε κάνει κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές και για αυτήν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ κλήθηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, κάτι που έκανε μέσα από το Instagram.
«Ζητάω συγγνώμη από τους διαιτητές του Game 3 και το πρωτάθλημα για τη χειρονομία μου», αναφέρει η ανάρτηση του Τσενκ Γιλντιρίμ.
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