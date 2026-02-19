Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Το follow του Σορτς που προκάλεσε την απορία του Λούκιτς
Ακόμα ένα μοναδικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.
Συγκεκριμένα ο βραχύσωμος γκαρντ των «πρασίνων» ακολούθησε τη φάση, έπειτα από ένα χαμένο λέι απ του Κέντρικ Ναν και πέτυχε το follow, προκαλώντας την απορία στο βλέμμα του Ζόραν Λούκιτς.
Δείτε ΕπίσηςΜιλουτίνοφ: Κάταγμα η διάγνωση για τον Σέρβο
Ο τεχνικός του «γηραιού» απόρησε με τους παίκτες του, καθώς δεν μπόρεσαν να πάρουν το ριμπάουντ και επέτρεψαν στον παίκτη του Παναθηναϊκού να σκοράρει χωρίς δυσκολία.
Δείτε τη φάση:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.