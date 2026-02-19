Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Το follow του Σορτς που προκάλεσε την απορία του Λούκιτς

Παναγιώτης Αρταβάνης
glomex_lukic

bet365

Ο Τι Τζέι Σορτς πέτυχε follow μετά από άστοχο λέι απ του Ναν και προκάλεσε την απίστευτη αντίδραση στον Ζόραν Λούκιτς.

Ακόμα ένα μοναδικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Συγκεκριμένα ο βραχύσωμος γκαρντ των «πρασίνων» ακολούθησε τη φάση, έπειτα από ένα χαμένο λέι απ του Κέντρικ Ναν και πέτυχε το follow, προκαλώντας την απορία στο βλέμμα του Ζόραν Λούκιτς.

Δείτε Επίσης

Μιλουτίνοφ: Κάταγμα η διάγνωση για τον Σέρβο
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ο τεχνικός του «γηραιού» απόρησε με τους παίκτες του, καθώς δεν μπόρεσαν να πάρουν το ριμπάουντ και επέτρεψαν στον παίκτη του Παναθηναϊκού να σκοράρει χωρίς δυσκολία.

 

Δείτε τη φάση:

@Photo credits: glomex
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα