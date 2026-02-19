Ο Τι Τζέι Σορτς πέτυχε follow μετά από άστοχο λέι απ του Ναν και προκάλεσε την απίστευτη αντίδραση στον Ζόραν Λούκιτς.

Ακόμα ένα μοναδικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Συγκεκριμένα ο βραχύσωμος γκαρντ των «πρασίνων» ακολούθησε τη φάση, έπειτα από ένα χαμένο λέι απ του Κέντρικ Ναν και πέτυχε το follow, προκαλώντας την απορία στο βλέμμα του Ζόραν Λούκιτς.

Ο τεχνικός του «γηραιού» απόρησε με τους παίκτες του, καθώς δεν μπόρεσαν να πάρουν το ριμπάουντ και επέτρεψαν στον παίκτη του Παναθηναϊκού να σκοράρει χωρίς δυσκολία.