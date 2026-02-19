Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού και θα μείνει εκτός του τελικού του Final 8 της Κρήτης.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα αγωνιστεί στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς η διάγνωση για τον τραυματισμό του στον ημιτελικό με το Μαρούσι στον αντίχειρα δεν ήταν καλή.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα, κάτι που σημαίνει πως δεν θα αγωνιστεί στον τελικό απέναντι στον νικητή του Παναθηναϊκός - Ηρακλής.

Πλέον ο Ολυμπιακός έχει μόνο έναν σίγουρο σέντερ, τον Ντόντα Χολ, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και η συμμετοχή του στον τελικό να ξεκαθαρίζει την Παρασκευή (20/2).

Ο Τζόουνς έμεινε εκτός από το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Αμαρουσίου, με το πόσο πονάει να κρίνει την συμμετοχή του στο παιχνίδι του Σαββάτου (21/2), το οποίο και θα κρίνει τον πρώτο τίτλο του 2026.