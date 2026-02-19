Ο Μόντε Μόρις επέστρεψε στην ενεργό δράση ύστερα από 41 ημέρες και πήρε στον ημιτελικό 13 λεπτά συμμετοχής από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Όπως είναι γνωστό ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της 9ης Ιανουαρίου με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ. Συγκεκριμένα είχε υποστεί ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου και έκτοτε παρέμενε εκτός αγωνιστική δράσης.

Έπρεπε να περάσουν 41 ημέρες προκειμένου ο Μόντε Μόρις να πατήσει και πάλι παρκέ και να τεθεί στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Και το έκανε στον ημιτελικό του Final 8, εκεί όπου ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 91-67 απέναντι στο Μαρούσι και την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (21/02, 20:00).

Στα 13:25 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Αμερικανός άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και αν μη τι άλλο ήταν το μεγάλο κέρδος του Ολυμπιακού από τον ημιτελικό του Final 8.

Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 11 πόντους με 1/1 δίποντο, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.