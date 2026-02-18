Τσιακμάς: «Θέλουμε να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας»

Στην εμφάνιση της ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στη συνέχεια του Ηρακλή στη σεζόν, αναφέρθηκε ο Νίκος Τσιακμάς αμέσως μετά τη νίκη του «γηραιού» επί της Μυκόνου.

Ο Ηρακλής έκανε «περίπατο» στον προημιτελικό, επικρατώντας της Μυκόνου με 93-65, με τον Νίκος Τσιακμά να αναφέρεται στις δηλώσεις του στα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα το.

Ο γκαρντ του «γηραιού» στάθηκε στο πρώτο ημίχρονο που έκαναν οι Θεσσαλονικείς, ενώ επίσης μίλησε και για τη συνέχεια του Ηρακλή στη σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Τσιακμάς:

«Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι η Μύκονος είναι μια πολύ καλή ομάδα, όπως είπε ο coach Ζιάγκος μας έχουν κερδίσει δύο φορές στο πρωτάθλημα σίγουρα αυτό αποτελούσε κίνητρο για εμάς. Από κει και πέρα νομίζω ότι κάναμε μια καταπληκτική δουλειά στο πρώτο ημίχρονο όλα τα παιδιά, μοιράσαμε την μπάλα, παίξαμε όπως θέλουμε να παίζουμε. Θεωρώ ότι στο δεύτερο σίγουρα επηρεαστήκαμε από τη διαφορά που είχαμε πάρει και δεν ήμασταν δυναμικοί, αλλά όπως είπε και ο coach θα το αναλύσουμε, θα το βελτιώσουμε γιατί το πρωτάθλημα είναι μακρύ και σίγουρα θέλουμε να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδια για τη νίκη».

Για την εμφάνιση της ομάδας στο πρώτο δεκάλεπτο:«Νομίζω αν όχι ήταν το καλύτερο ήταν σίγουρα ένα από τα καλύτερα μέσα στη σεζόν, μάλλον το καλύτερο. Όπως είπα και πριν παίξαμε όπως θέλουμε να παίζουμε και δεν είναι μόνο το θέμα της επίθεσης, στην επίθεση κάποια στιγμή τα σουτ δεν θα μπούνε, αλλά ήταν όλες καλές επιλογές. Νομίζω πως στην άμυνα ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, βάλαμε τα κορμιά μας, γενικότερα κάναμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα φάουλ , να είμαστε σκληροί και σίγουρα νομίζω όχι μόνο το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά και το πρώτο ημίχρονο πρέπει να είναι ο οδηγός μας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος».

Για τη φετινή σεζόν: «Μπορεί να είναι η πρώτη μας χρονιά στην πρώτη κατηγορία μετά από χρόνια. Ο Ηρακλής δεν είναι μία νεοφώτιστη ομάδα. Μας ικανοποιεί ότι είμαστε σε τρεις διοργανώσεις, είμαστε χαρούμενοι που περάσαμε στο Κύπελλο σήμερα. Όταν αγωνίζεσαι σε μία τόσο μεγάλη ομάδα με τόσο βαριά φανέλα σίγουρα ο στόχος δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο πέρα από τη νίκη. Ξέρουμε ποια ομάδα αντιπροσωπεύουμε, η δουλειά καθημερινά είναι σκληρή. Θέλουμε να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας και επειδή περνάμε πολλές ώρες στο γήπεδο και είμαστε πραγματικά μία οικογένεια, και είναι κλειδί αυτό, θέλω να παλεύουμε, να τους κάνουμε περήφανους και να κάνουμε ταμείο στο τέλος της χρονιάς».

Για το Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ: «Ακολουθεί ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο ομάδες είναι δυνατές, έχουν ενισχυθεί. Θα ξεκουραστούμε, θα το δούμε σίγουρα. Να μαζέψουμε όσες δυνάμεις μπορούμε και όποιον και αν είναι ο αντίπαλος θα διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί».

Για το αν δίνει ψυχολογία η νίκη: «Μία νίκη πάντα βοηθάει την ψυχολογία. Δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Να έχουμε χαμηλά το κεφάλι, δεν έχουμε κάνει κάτι. Συνεχίζουμε την δουλειά».