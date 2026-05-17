Ζιάγκος: «Συζητάμε τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί η Μύκονος στην Ευρώπη τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η πετυχημένη σεζόν της Μυκόνου ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή της και στα Playoffs της Stoiximan GBL και πλέον άπαντες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον σχεδιασμό της αμέσως επόμενης, με τον προπονητή Βαγγέλη Ζιάγκο να κάνει λόγο για πιθανότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου

«Αναγνωρίζουμε πως ο Παναθηναϊκός έχει να κάνει με μία δύσκολη συνθήκη. Όταν χάνεις έναν σημαντικό στόχο και προσπαθείς να ανασυγκροτηθείς, να ξαναβάλεις τα κομμάτια σου στη θέση τους και να προετοιμαστείς πνευματικά, ενεργειακά και τακτικά, για τον επόμενο μεγάλο στόχο, δεν είναι πάντα τόσο εύκολο όσο μπορεί να φαίνεται. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια.

Για το παιχνίδι τώρα, δεν θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερο νόημα να σταθώ στο αγωνιστικό σκέλος. Στόχος ήταν να είμαστε ανταγωνιστικοί, να απολαύσουμε το παιχνίδι και να προσφέρουμε μια ωραία παράσταση. Νομίζω ότι αυτό επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, με μια μικρή «κοιλιά» προς το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, αλλά στη συνέχεια το ξαναβρήκαμε. Νομίζω ότι όλοι έφυγαν ευχαριστημένοι και χαρούμενοι, γιατί αυτός είναι τελικά ο λόγος ύπαρξης όλων μας στον αθλητισμό. Όλοι ξεκινάμε με καλές προθέσεις, αλλά μέσα στον ανταγωνισμό και την επιθυμία για διάκριση χάνουμε τον προσανατολισμό μας και ξεχνάμε τον προορισμό μας.

Στην τελευταία συνέντευξη Τύπου της χρονιάς, έχω την υποχρέωση να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της ομάδας. Πρώτα απ’ όλα για την εμπιστοσύνη που έδειξαν σε εμένα προσωπικά και στους συνεργάτες μου. Επίσης, τους ευχαριστούμε για τη στήριξη σε όλα τα ζητήματα που προέκυπταν κατά καιρούς. Οι άνθρωποι της διοίκησης ήταν πάντα εκεί, πρόθυμοι να δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση.

Νιώθω ότι η ομάδα, σε οργανωτικό επίπεδο, βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο για τα δεδομένα της, ως νεοσύστατος οργανισμός αλλά και ως πρωτάρα ομάδα στην GBL.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φιλάθλους της Μυκόνου. Δεν είναι καθόλου τυπικό ούτε κλισέ. Νομίζω ότι είχατε την ευκαιρία να δείτε τι σημαίνει στην πράξη αυτή η αλληλεεπίδραση για την οποία μιλάω τα τελευταία δύο χρόνια, ανάμεσα στην ομάδα, το αγωνιστικό τμήμα και την τοπική κοινωνία.

Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αθλητές της ομάδας. Για μένα προσωπικά ήταν μια επιτυχημένη χρονιά, που κύλησε ομαλά και ήταν ιδιαίτερα παραγωγική και δημιουργική. Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές μας και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας τους.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια στους συνεργάτες μου και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και την εργατικότητά τους, για την αυταπάρνηση που έδειξαν όταν χρειάστηκε, αλλά κυρίως για την αγάπη με την οποία δουλέψαμε όλοι μαζί.

Αφήσαμε το αγωνιστικό και πολιτιστικό αποτύπωμα που θέλαμε. Έχουμε μπροστά μας ένα «ζεστό» καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Υπάρχει ανοιχτή συζήτηση για τη συμμετοχή της ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, την οποία έχει κερδίσει επάξια με τη θέση της στην κατάταξη. Υπάρχει επίσης συζήτηση για το γηπεδικό μας και τις βελτιώσεις που μπορούμε να κάνουμε. Και φυσικά, με δεδομένο ότι «τρώγοντας ανοίγει η όρεξη», η ομάδα έχει την πρόθεση και τη διάθεση να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να παρουσιαστεί εξίσου — ή και ακόμη πιο — ανταγωνιστική την επόμενη χρονιά.

Καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε πολύ».