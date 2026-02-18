Περίπατο έκανε απέναντι στη Μύκονο ο Ηρακλής, επικρατώντας με 93-65.
Από την αρχή μέχρι και το τέλος η Ηρακλής είχε τον έλεγχο, με την Μύκονο να μην απειλεί ουσιαστικά ποτέ την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στον ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου.
Ο αντίπαλος του Ηρακλή θα βγει από το ζευγάρι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.
Στους 24 σταμάτησε ο Φάντερμπερκ, στους 17 ο Σμιθ, ενώ από 11 είχαν Τσιακμάς και Γουέρ. Ο Μουρ είχε 19 για την Μύκονο και ο Ρέι 10, όμως οι Νησιώτες ευστόχησαν σε 4 μόλις τρίποντα, στατιστικό που δεν τους επέτρεψε να απειλήσουν.
Ηρακλής - Μύκονος: Το ματς
Ο Ηρακλής μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και δεν άφησε τη Μύκονο να βρει εύκολο σκορ. Ο Τσιακμάς με 3/3 τρίποντα ανέβασε την διαφορά για πρώτη φορά στους 10 (16-6, 5’), με την συνέχεια να είναι ένας… περίπατος. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 30-14 για τον Ηρακλή, ο οποίος και στην δεύτερη περίοδο συνέχισε στο ίδιο τέμπο, φτάνοντας στο +22 (36-14, 13’). Η Μύκονος βελτιώθηκε στην άμυνα, όμως η επίθεση παρέμεινε τραγική, με το ημίχρονο εν τέλει να ολοκληρώνεται στο 54-29 και την Μύκονο να έχει μόλις 1/11 τρίποντα!
Η Μύκονος προσπαθούσε να επιστρέψει, όμως δεν μπόρεσε ποτέ να είναι ουσιαστικά απειλητική. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 75-47, με τον Ηρακλή να συνεχίζει στο ίδιο τέμπο και εν τέλει να επικρατεί με 93-65.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Δεν άφησε την Μύκονο να πάρει… ανάσα! Μάλιστα η πίεση του Ηρακλή ήταν τέτοια που ανάγκασε τους νησιώτες να σουτάρουν τραγικά από την περιφέρεια (4/23), ενώ στη μάχη των ριμπάουντ ο Γηραιός επικράτησε κατά κράτος (43-21). Προσθέστε και τις 25 ασίστ του Ηρακλή και το… πορτρέτο της νίκης ολοκληρώνεται.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Φάντερμπερκ με 24 πόντους.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Σμιθ με 17 πόντους.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο… Άπλμπι που είχε μόλις 7 πόντους με 3/11 εντός παιδιάς.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... θετικός ο Μουρ με 19 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 30-14,54-29, 75-47, 93-65
|#
|Players
|ST
|MIN
|PTS
|FT
|2PTS
|3PTS
|FG
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|FO
|EF
|0
|FUNDERBURK DEREK-JAMES
|*
|25:28
|24
|7/7
|7/10
|1/4
|8/14
|1
|7
|8
|2
|2
|0
|2
|3
|4
|28
|1
|STRONG JOSIAH-CHRISTOPHER
|*
|34:57
|9
|0/0
|3/4
|1/4
|4/8
|0
|5
|5
|7
|0
|0
|2
|2
|4
|15
|2
|DARKO-KELLY ZACCHEUS-MATHEW
|*
|19:53
|14
|0/0
|1/3
|4/4
|5/7
|2
|1
|3
|1
|2
|0
|0
|4
|0
|18
|5
|SMITH SEAN-CHRISTIAN
|22:05
|17
|7/7
|5/10
|0/1
|5/11
|1
|9
|10
|2
|1
|0
|3
|3
|6
|21
|7
|ΤΣΙΑΚΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|30:02
|11
|2/2
|0/1
|3/6
|3/7
|0
|3
|3
|7
|1
|0
|3
|3
|5
|15
|10
|ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|*
|16:22
|7
|5/5
|1/3
|0/3
|1/6
|1
|1
|2
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|8
|11
|WARE LANCE-LOREN
|*
|23:04
|11
|9/12
|1/3
|0/0
|1/3
|1
|6
|7
|2
|0
|0
|1
|2
|6
|14
|12
|ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|02:29
|0
|0/0
|0/1
|0/0
|0/1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|14
|ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|06:15
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|0
|0
|16
|ΣΥΛΛΑΣ ΤΖΩΝ
|11:20
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|2
|1
|3
|72
|ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
|06:02
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|95
|ΚΟΜΝΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|02:03
|0
|0/0
|0/0
|0/1
|0/1
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|TOTALS
|93
|30/33
|18/35
|9/23
|27/58
|8
|35
|43
|25
|8
|1
|13
|25
|28
|123
|#
|Players
|ST
|MIN
|PTS
|FT
|2PTS
|3PTS
|FG
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|FO
|EF
|1
|APPLEBY TYREE
|*
|23:17
|7
|1/2
|3/5
|0/6
|3/11
|0
|3
|3
|2
|2
|0
|2
|3
|2
|3
|2
|MOORE KHALID-JAHFARI
|26:57
|19
|8/11
|4/7
|1/2
|5/9
|2
|2
|4
|1
|3
|0
|1
|3
|11
|19
|4
|RAY KENDRICK-JOHN
|*
|31:18
|10
|0/0
|2/6
|2/5
|4/11
|0
|2
|2
|3
|1
|0
|2
|4
|1
|7
|6
|ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|05:47
|2
|0/2
|1/2
|0/0
|1/2
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|-1
|8
|ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
|08:30
|3
|1/1
|1/2
|0/0
|1/2
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|4
|9
|ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|06:34
|2
|0/0
|1/2
|0/0
|1/2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|10
|ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|17:16
|0
|0/0
|0/1
|0/3
|0/4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-4
|12
|ΜΠΙΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|09:33
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|14
|ΣΙΔΗΡΟΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|*
|14:50
|4
|0/2
|2/2
|0/0
|2/2
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|3
|2
|4
|17
|ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|12:39
|3
|0/0
|0/0
|1/3
|1/3
|0
|3
|3
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|5
|22
|HESSON MYLES
|*
|24:08
|7
|1/4
|3/6
|0/4
|3/10
|1
|2
|3
|2
|2
|0
|1
|5
|4
|3
|25
|BRIGGS JUSTIN
|*
|15:16
|8
|0/0
|4/5
|0/0
|4/5
|1
|3
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|1
|12
|TOTALS
|65
|11/22
|21/38
|4/23
|25/61
|4
|21
|25
|12
|9
|2
|10
|28
|24
|56
