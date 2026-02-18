Ο Ηρακλής έκανε ό,τι ήθελε το παρκέ και πήρε τη νίκη απέναντι στη Μύκονο με 93-65, παίρνοντας μαζί και την πρόκριση στα ημιτελικά του Final 8.

Περίπατο έκανε απέναντι στη Μύκονο ο Ηρακλής, επικρατώντας με 93-65.

Από την αρχή μέχρι και το τέλος η Ηρακλής είχε τον έλεγχο, με την Μύκονο να μην απειλεί ουσιαστικά ποτέ την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στον ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου.

Ο αντίπαλος του Ηρακλή θα βγει από το ζευγάρι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Στους 24 σταμάτησε ο Φάντερμπερκ, στους 17 ο Σμιθ, ενώ από 11 είχαν Τσιακμάς και Γουέρ. Ο Μουρ είχε 19 για την Μύκονο και ο Ρέι 10, όμως οι Νησιώτες ευστόχησαν σε 4 μόλις τρίποντα, στατιστικό που δεν τους επέτρεψε να απειλήσουν.

Ηρακλής - Μύκονος: Το ματς

Ο Ηρακλής μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και δεν άφησε τη Μύκονο να βρει εύκολο σκορ. Ο Τσιακμάς με 3/3 τρίποντα ανέβασε την διαφορά για πρώτη φορά στους 10 (16-6, 5’), με την συνέχεια να είναι ένας… περίπατος. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 30-14 για τον Ηρακλή, ο οποίος και στην δεύτερη περίοδο συνέχισε στο ίδιο τέμπο, φτάνοντας στο +22 (36-14, 13’). Η Μύκονος βελτιώθηκε στην άμυνα, όμως η επίθεση παρέμεινε τραγική, με το ημίχρονο εν τέλει να ολοκληρώνεται στο 54-29 και την Μύκονο να έχει μόλις 1/11 τρίποντα!

Η Μύκονος προσπαθούσε να επιστρέψει, όμως δεν μπόρεσε ποτέ να είναι ουσιαστικά απειλητική. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 75-47, με τον Ηρακλή να συνεχίζει στο ίδιο τέμπο και εν τέλει να επικρατεί με 93-65.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ … Δεν άφησε την Μύκονο να πάρει… ανάσα! Μάλιστα η πίεση του Ηρακλή ήταν τέτοια που ανάγκασε τους νησιώτες να σουτάρουν τραγικά από την περιφέρεια (4/23), ενώ στη μάχη των ριμπάουντ ο Γηραιός επικράτησε κατά κράτος (43-21). Προσθέστε και τις 25 ασίστ του Ηρακλή και το… πορτρέτο της νίκης ολοκληρώνεται.

Τα δεκάλεπτα: 30-14,54-29, 75-47, 93-65

# Players ST MIN PTS FT 2PTS 3PTS FG OREB DREB REB AST STL BLK TO PF FO EF 0 FUNDERBURK DEREK-JAMES * 25:28 24 7/7 7/10 1/4 8/14 1 7 8 2 2 0 2 3 4 28 1 STRONG JOSIAH-CHRISTOPHER * 34:57 9 0/0 3/4 1/4 4/8 0 5 5 7 0 0 2 2 4 15 2 DARKO-KELLY ZACCHEUS-MATHEW * 19:53 14 0/0 1/3 4/4 5/7 2 1 3 1 2 0 0 4 0 18 5 SMITH SEAN-CHRISTIAN 22:05 17 7/7 5/10 0/1 5/11 1 9 10 2 1 0 3 3 6 21 7 ΤΣΙΑΚΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30:02 11 2/2 0/1 3/6 3/7 0 3 3 7 1 0 3 3 5 15 10 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ * 16:22 7 5/5 1/3 0/3 1/6 1 1 2 4 1 0 1 1 2 8 11 WARE LANCE-LOREN * 23:04 11 9/12 1/3 0/0 1/3 1 6 7 2 0 0 1 2 6 14 12 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:29 0 0/0 0/1 0/0 0/1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 14 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 06:15 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 16 ΣΥΛΛΑΣ ΤΖΩΝ 11:20 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 0 2 1 3 72 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 06:02 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 ΚΟΜΝΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:03 0 0/0 0/0 0/1 0/1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 TOTALS 93 30/33 18/35 9/23 27/58 8 35 43 25 8 1 13 25 28 123