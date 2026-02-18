Ηρακλής - Μύκονος 93-65: Άνετα στα ημιτελικά

Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ηρακλής έκανε ό,τι ήθελε το παρκέ και πήρε τη νίκη απέναντι στη Μύκονο με 93-65, παίρνοντας μαζί και την πρόκριση στα ημιτελικά του Final 8.

Περίπατο έκανε απέναντι στη Μύκονο ο Ηρακλής, επικρατώντας με 93-65.

Από την αρχή μέχρι και το τέλος η Ηρακλής είχε τον έλεγχο, με την Μύκονο να μην απειλεί ουσιαστικά ποτέ την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στον ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου.

Ο αντίπαλος του Ηρακλή θα βγει από το ζευγάρι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Στους 24 σταμάτησε ο Φάντερμπερκ, στους 17 ο Σμιθ, ενώ από 11 είχαν Τσιακμάς και Γουέρ. Ο Μουρ είχε 19 για την Μύκονο και ο Ρέι 10, όμως οι Νησιώτες ευστόχησαν σε 4 μόλις τρίποντα, στατιστικό που δεν τους επέτρεψε να απειλήσουν.

 

Ηρακλής - Μύκονος: Το ματς

Ο Ηρακλής μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και δεν άφησε τη Μύκονο να βρει εύκολο σκορ. Ο Τσιακμάς με 3/3 τρίποντα ανέβασε την διαφορά για πρώτη φορά στους 10 (16-6, 5’), με την συνέχεια να είναι ένας… περίπατος. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 30-14 για τον Ηρακλή, ο οποίος και στην δεύτερη περίοδο συνέχισε στο ίδιο τέμπο, φτάνοντας στο +22 (36-14, 13’). Η Μύκονος βελτιώθηκε στην άμυνα, όμως η επίθεση παρέμεινε τραγική, με το ημίχρονο εν τέλει να ολοκληρώνεται στο 54-29 και την Μύκονο να έχει μόλις 1/11 τρίποντα!

Η Μύκονος προσπαθούσε να επιστρέψει, όμως δεν μπόρεσε ποτέ να είναι ουσιαστικά απειλητική. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 75-47, με τον Ηρακλή να συνεχίζει στο ίδιο τέμπο και εν τέλει να επικρατεί με 93-65.

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Δεν άφησε την Μύκονο να πάρει… ανάσα! Μάλιστα η πίεση του Ηρακλή ήταν τέτοια που ανάγκασε τους νησιώτες να σουτάρουν τραγικά από την περιφέρεια (4/23), ενώ στη μάχη των ριμπάουντ ο Γηραιός επικράτησε κατά κράτος (43-21). Προσθέστε και τις 25 ασίστ του Ηρακλή και το… πορτρέτο της νίκης ολοκληρώνεται.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Φάντερμπερκ με 24 πόντους.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Σμιθ με 17 πόντους.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο… Άπλμπι που είχε μόλις 7 πόντους με 3/11 εντός παιδιάς.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... θετικός ο Μουρ με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 30-14,54-29, 75-47, 93-65

0FUNDERBURK DEREK-JAMES*25:28247/77/101/48/1417822023428
1STRONG JOSIAH-CHRISTOPHER*34:5790/03/41/44/805570022415
2DARKO-KELLY ZACCHEUS-MATHEW*19:53140/01/34/45/721312004018
5SMITH SEAN-CHRISTIAN22:05177/75/100/15/11191021033621
7ΤΣΙΑΚΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ30:02112/20/13/63/703371033515
10ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ*16:2275/51/30/31/61124101128
11WARE LANCE-LOREN*23:04119/121/30/01/316720012614
12ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ02:2900/00/10/00/10110000200
14ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ06:1500/00/00/00/00000101200
16ΣΥΛΛΑΣ ΤΖΩΝ11:2000/00/00/00/00220010213
72ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ06:0200/00/00/00/000000000000
95ΚΟΜΝΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ02:0300/00/00/10/12020000101
TOTALS9330/3318/359/2327/58835432581132528123

1APPLEBY TYREE*23:1771/23/50/63/110332202323
2MOORE KHALID-JAHFARI26:57198/114/71/25/9224130131119
4RAY KENDRICK-JOHN*31:18100/02/62/54/110223102417
6ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ05:4720/21/20/01/2011000111-1
8ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ08:3031/11/20/01/20111000114
9ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ06:3420/01/20/01/2000000001
10ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ17:1600/00/10/30/4000000011-4
12ΜΠΙΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ09:3300/00/00/00/00330000103
14ΣΙΔΗΡΟΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ*14:5040/22/20/02/201111101324
17ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ12:3930/00/01/31/30332001205
22HESSON MYLES*24:0871/43/60/43/101232201543
25BRIGGS JUSTIN*15:1680/04/50/04/513400214112
TOTALS6511/2221/384/2325/6142125129210282456

