Λούκιτς: «Το δεύτερο ημίχρονο δεν μου άρεσε καθόλου»

Ο Ζόραν Λούκιτς αναφέρθηκε στο δεύτερο ημίχρονο που έκανε η ομάδα του, αναφέροντας πως αντί να παίξουν οι παίκτες του, προτίμησαν να προστατεύσουν το παιχνίδι.

Ο Ηρακλής επικράτησε με μεγάλη ευκολία στον προημιτελικό της Μυκόνου με 93-65 και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στις δηλώσεις του στη flash interview ο Ζόραν Λούκιτς μίλησε για το δεύτερο ημίχρονο που έκανε η ομάδα του, που δεν του άρεσε καθόλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

«Κάναμε καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, αλλά το δεύτερο δεν μου άρεσε καθόλου προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε το παιχνίδι παρά να παίξουμε. Το λέω αυτό γιατί η σεζόν έχει πάρα πολλά παιχνίδια, πρέπει να αναλύσουμε το δεύτερο ημίχρονο και αυτό το οποίο συνέβη να το δούμε, να το αναλύσουμε και να μην επαναληφθεί. Είναι σημαντικό ότι προκριθήκαμε αλλά με απασχολεί τι δεν κάναμε στο δεύτερο μέρος διότι η σεζόν δεν τελειώνει, έχουμε ματς αύριο και συνεχίζουμε».