Ο Νίκος Καρφής γράφει για το... mission impossible της ΑΕΚ στον προημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό και στέκεται στην ελάχιστη παρουσία κόσμου στις κερκίδες του γηπέδου του Final 8.

Η ΑΕΚ πήγε στην Κρήτη για να μετρήσει τις δυνάμεις της κόντρα σε μια ομάδα πολύ πιο ποιοτική από αυτή που βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους της Euroleague. Η πρόκριση της Ένωσης επί του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολύ δύσκολη το πρωί της Τρίτης.

Λίγες ώρες μετά και πριν το τζάμπολ, έγινε mission impossible, αφού η Βασίλισσα έπρεπε να παίξει δίχως τους τρεις παίκτες που μπορούν να δώσουν λύσεις στη θέση του point guard.

Δεν έχεις ελπίδα δίχως playmaker στο μπάσκετ

Η θέση του point guard στο μπάσκετ είναι ίσως η πιο κομβική. Αν σου λείπουν όλοι οι παίκτες που νιώθουν άνετα και παίζουν στη συγκεκριμένη θέση, δεν γίνεται να διεκδικήσεις πράγματα.

Της ΑΕΚ της έκατσε η... κέντα και έλειπαν και οι τρεις. Φλιώνης, Κατσίβελης και Λεκαβίτσιους.

«Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε οργάνωση της επίθεσης κανονικά. Έχουμε κάποιους παίκτες που έπαιξαν πριν τρεις ημέρες σχεδόν 40 λεπτά. Όλα αυτά παίζουν έναν ρόλο. Ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα και εκμεταλλεύτεται αυτήν την κατάσταση. Εμένα μου φαίνεται σαν στο ποδόσφαιρο να μην έχεις τερματοφύλακα. Δηλαδή η τύχη σου είναι πραγματικά λίγη. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάτι καλύτερο, όμως έτσι όπως είναι η κατάσταση, χωρίς playmaker, το μόνο που φοβάμαι είναι μην έχουμε και άλλον τραυματισμό», ήταν τα λόγια του Σάλε στο ημίχρονο.

Απομονώνω την ατάκα «εμένα μου φαίνεται σαν στο ποδόσφαιρο να μην έχεις τερματοφύλακα». Και είναι αυτή που τα λέει όλα για το πόσο δύσκολη ήταν η αποστολή της ΑΕΚ.

Ο Σάκοτα δεν είχε άλλη επιλογή και έτσι έδωσε τη θέση να τη μοιράζονται οι Νάναλι και Μπάρτλεϊ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις την μπάλα την κατέβασε ακόμα και ο Γκρέι για να ξεκουράσει τους άλλους δύο.

Ο Νάναλι με αμέτρητα χιλιόμετρα στα παρκέ στην καριέρα του αναγκάστηκε να μείνει στο ματς για 38 λεπτά γιατί αλλιώς δεν γινόταν. Ουσιαστικά η Ένωση είχε στο rotation 8ο και 9ο παίκτη τους Αρσενόπουλο και Πετσάρσκι. Δυο παίκτες που παίζουν ελάχιστα φέτος όταν όλοι είναι υγειείς.

Η ΑΕΚ πήγε στο Ηράκλειο για να παλέψει κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά η πρόκριση έγινε mission impossible με τους τρεις κουμανταδόρους της, τους τρεις point guards να είναι εκτός.

Κάτι πρέπει να γίνει με τις άδειες κερκίδες

Το παρατηρώ τα τελευταία χρόνια με τα Final 8 στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι πως δεν το παρατηρώ μόνο εγώ, αλλά όλος ο κόσμος. Για ακόμη μια σεζόν το Final 8 μοιάζει με μια γιορτή μεταξύ συγγενών και φίλων.

Η εικόνα στις κερκίδες στον πρώτο προημιτελικό μεταξύ Άρη και Αμαρουσίου ήταν αποκαρδιωτική. Και είναι κρίμα. Ελάχιστος κόσμος. Το πράγμα έφτιαξε λίγο στον δεύτερο προημιτελικό και στη μάχη της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, ωστόσο και πάλι η αλήθεια δεν γινόταν να κρυφτεί.

Η ΕΟΚ και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να βρουν μια λύση για να είναι όντως γιορτή το Final 8 του Κυπέλλου για όλους. Τόσο για τους φιλάθλους, όσο και φυσικά για τους αθλητές.

Άλλο να συναντάς γεμάτο γήπεδο και άλλο να βλέπεις τόσα άδεια καθίσματα. Δεν είναι ωραία εικόνα για κανέναν. Στην Ισπανία και την Ιταλία είναι πραγματική γιορτή το Κύπελλο.

Εκεί ναι, είναι γιορτή. Αξίζει να δείτε τι συμβαίνει ειδικά στην Ισπανία όλα τα χρόνια. Στην Ελλάδα θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό το επίπεδο; Ρητορικό το ερώτημα. Την απάντηση την ξέρω.

Ο Νάναλι δίνει απαντήσεις

Δεν γίνεται μην σταθώ στον Νάναλι. Εντάξει, δεν ήταν εκπληκτικός όπως στα τελευταία ματς της ΑΕΚ. Ήταν αρκετά άστοχος και δεν μπόρεσε να βοηθήσει όπως ήθελε την ομάδα. Αλλά αναγκάστησε να παίξει σε μια θέση που έχει αγωνιστεί ελάχιστα στην καριέρα του.

Έπρεπε να γίνει playmaker. Να οργανώσει τις επιθέσεις της ΑΕΚ κόντρα σε μια από τις πιο σκληρές άμυνες της Ευρώπης. Ο Νάναλι, ο... παλαίμαχος που έλεγαν πολλοί και αμφισβητούσαν την τεράστια αξία του, έπαιξε 38 λεπτά σε προημιτελικό με Ολυμπιακό. Μάλλον θα πρέπει να προσέχετε με το... δηλητήριο για έναν τόσο σπουδαίο παίκτη.

Πολλοί βιάστηκαν να τον υποτιμήσουν όπως γίνεται στην Ελλάδα. Πολλοί έσταξαν το... δηλητήριο τους, αλλά πάντα το γήπεδο είναι ο καθρέπτης και ο Νάναλι θα τους αποστομώνει. Ένας τύπος που έλιωσε μέσα στο παρκέ για την ΑΕΚ και έπαιξε 38 λεπτά.

ΥΓ: Η ΑΕΚ έχει μπροστά της τα σπουδαία και τις μάχες για το BCL με Τόφας και Άλμπα που θα κρίνουν την πρωτιά και το πλεονέκτημα έδρας στη φάση των 8.

ΥΓ 1: Ο Σάκοτα έχει απευθυνθεί αρκετές φορές στον κόσμο της ΑΕΚ γιατί ξέρει πολύ καλά τη δυναμική του. Μένει να δούμε αν θα εισακουστεί τώρα που έρχονται τα πολύ κρίσιμα.

YΓ 2: Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στο γήπεδο στην Κρήτη έκαναν εμφανή τη παρουσία από πολύ νωρίς, στηρίζοντας δυναμικά την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα σε ένα πολύ δύσκολο ματς.

ΥΓ 3: Σαν σήμερα, το 2019, η Βασίλισσα σήκωνε στον ουρανό του Ρίο στη Βραζιλία το Διηπειρωτικό και έγραφε άλλη μια χρυσή σελίδα στην λαμπρή ιστορία της.