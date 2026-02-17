Σάκοτα: «Χωρίς playmaker είναι σαν να μην έχεις τερματοφύλακα στο ποδόσφαιρο»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην απουσία όλων των point guards της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό και είπε μια φοβερή ατάκα.

Η ΑΕΚ ξέμεινε από point guard, αφού κόντρα στον Ολυμπιακό δεν μπορούν να αγωνιστούν οι Φλιώνης, Κατσίβελης και Λεκαβίτσιους. Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στην ΕΡΤ πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και ανέφερε πως είναι σαν να παίζει μια ομάδα ποδοσφαίρου δίχως τερματοφύλακα.

«Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε οργάνωση της επίθεσης κανονικά. Έχουμε κάποιους παίκτες που έπαιξαν πριν τρεις ημέρες σχεδόν 40 λεπτά. Όλα αυτά παίζουν έναν ρόλο. Ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα και εκμεταλλεύτεται αυτήν την κατάσταση. Εμένα μου φαίνεται σαν στο ποδόσφαιρο να μην έχεις τερματοφύλακα. Δηλαδή η τύχη σου είναι πραγματικά λίγη.

Θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάτι καλύτερο, όμως έτσι όπως είναι η κατάσταση, χωρίς playmaker, το μόνο που φοβάμαι είναι μην έχουμε και άλλον τραυματισμό», ήταν τα λόγια του.