Ironman Νάναλι: Έμεινε στο παρκέ για 38 λεπτά κόντρα στον Ολυμπιακό
Η ΑΕΚ ξέμεινε από point guard πριν το τζάμπολ του προημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Ολυμπιακό και έτσι μοιραία ήρθε και η ήττα και ο αποκλεισμός, αφού το έργο της ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολο.
Φλιώνης, Κατσίβελης και Λεκαβίτσιους δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να τονίζει πως είναι σαν να παίζει μια ομάδα ποδοσφαίρου δίχως τερματοφύλακα.
Η έλειψη point guard στη Βασίλισσα, έκανε και τον Σάλε να χρησιμοποιήσει για μεγάλο μέρος του ματς τον Νάναλι στη θέση αυτή και μάλιστα ο Αμερικανός έμεινε στο παρκέ για 38 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Με διαφορά ο άνθρωπους που έμεινε περισσότερο από κάθε άλλον στο ματς. Κάτι σαν ironman.
