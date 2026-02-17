Η απουσία των point guards της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στο Allwyn Κύπελλο Ελλάδος είχε ως αποτέλεσμα ο Τζέιμς Νάναλι να μείνει για 38 λεπτά στο παρκέ.

Η ΑΕΚ ξέμεινε από point guard πριν το τζάμπολ του προημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Ολυμπιακό και έτσι μοιραία ήρθε και η ήττα και ο αποκλεισμός, αφού το έργο της ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολο.

Φλιώνης, Κατσίβελης και Λεκαβίτσιους δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να τονίζει πως είναι σαν να παίζει μια ομάδα ποδοσφαίρου δίχως τερματοφύλακα.

Η έλειψη point guard στη Βασίλισσα, έκανε και τον Σάλε να χρησιμοποιήσει για μεγάλο μέρος του ματς τον Νάναλι στη θέση αυτή και μάλιστα ο Αμερικανός έμεινε στο παρκέ για 38 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Με διαφορά ο άνθρωπους που έμεινε περισσότερο από κάθε άλλον στο ματς. Κάτι σαν ironman.