Ο Ολυμπιακός δεν ζορίστηκε απέναντι στην... μισή ΑΕΚ και πήρε τη νίκη με 81-67, περνώντας έτσι στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου, με το μυαλό όλων να είναι στον Ταϊρίκ Τζόουνς που τραυματίστηκε.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ (81-67) και συνεχίζει στα ημιτελικά, όμως ο τραυματισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς δεν αφήνει τους Πειραιώτες να χαρούν την επιτυχία τους αυτή.

Ο Τζόουνς αποχώρησε κουτσαίνοντας και στον Ολυμπιακό κάθονται σε αναμένα κάρβουνα αναφορικά με την κατάσταση του Αμερικανού, η οποία θα ξεκαθαρίσει την Τετάρτη (18/2), όταν και θα υποβληθεί σε μαγνητική ο παίκτης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, μετά τα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο παρκέ, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, καθώς η ΑΕΚ των 9 παικτών δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Πειραιωτών.

Ο Βεζένκοβ με 16 και ο Πίτερς με 14 ήταν οι κορυφαίοι, ενώ για την ΑΕΚ οι 15 του Μπάρτλεϊ και οι 13 του Νάναλι δεν ήταν αρκετοί.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Το ματς

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 4-8 στο 4', όμως η συνέχεια του ανήκε. Η εικόνα άλλαξε γρήγορα, καθώς τα τρίποντα των Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ έδωσαν ρυθμό στους γηπεδούχους, που με σερί έφτασαν στο 15-8. Η άμυνα της ομάδας του Γιώργος Μπαρτζώκας πίεσε αποτελεσματικά, δημιούργησε εύκολους πόντους στο τρανζίσιον και με τρίποντο του Κώστας Παπανικολάου η διαφορά πήγε στους 13 πριν κλείσει το δεκάλεπτο 23-12. Στη δεύτερη περίοδο, οι Πειραιώτες συνέχισαν κυριαρχικά, με Άλεκ Πίτερς και Νίκολα Μιλουτίνοφ να σκοράρουν από παντού και να ανεβάζουν τη διαφορά στο +20 (36-16). Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν κομβικός, ενώ στο φινάλε οι άμυνες των Τόμας Γουόκαπ και Νετζήπογλου οδήγησαν στο 46-24 του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, ο ρυθμός έπεσε αλλά οι «ερυθρόλευκοι» κρατούσαν άνετα το προβάδισμα, φτάνοντας στο 63-40 πριν τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος επηρέασε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η ΑΕΚ αντέδρασε και χάρη στους Νάναλι και Χαραλαμπόπουλο μείωσε στους 14 (63-49). Στην τελευταία περίοδο όμως, η ενέργεια των γηπεδούχων και οι λύσεις κοντά στο καλάθι «κλείδωσαν» το ματς, με συνεργασίες Παπανικολάου-Βεζένκοβ να διαμορφώνουν το τελικό 81-67.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ήταν σε όλα ανώτερος και το έδειξε από την αρχή. Έκανε μόλις 5 λάθη, μοίρασε 32 ασίστ και μάζεψε 44 ριμπάουντ

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Σάσα Βεζένκοβ με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Άλεκ Πίτερς με 14 πόντους, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Γουόρντ με 8 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο… Φιζέλ που έμεινε στους 5 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... εξαιρετικός ο Μπάρτλεϊ με 15 πόντους.

Τα Δεκάλεπτα: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67

# Players ST MIN PTS FT 2PTS 3PTS FG OREB DREB REB AST STL BLK TO PF FO EF 0 WALKUP THOMAS * 17:52 7 0/0 2/2 1/4 3/6 0 2 2 4 1 0 1 1 0 10 1 NTILIKINA FRANK 22:08 0 0/0 0/2 0/4 0/6 0 3 3 7 0 0 1 0 0 3 3 WARD TYSON * 27:57 8 3/4 1/4 1/2 2/6 2 8 10 4 2 0 1 3 2 18 4 ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 06:03 3 0/0 0/0 1/1 1/1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5 14 VEZENKOV SASHA * 23:15 16 2/2 4/7 2/3 6/10 1 8 9 3 1 0 0 2 1 25 16 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20:23 6 1/2 1/1 1/3 2/4 0 1 1 2 0 0 1 1 1 5 21 ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ 04:00 2 0/0 1/2 0/0 1/2 0 2 2 1 0 2 0 0 0 6 25 PETERS ALEC 20:00 14 3/3 1/4 3/7 4/11 2 7 9 0 0 0 0 3 1 16 33 MILUTINOV NIKOLA * 24:39 10 8/8 1/5 0/0 1/5 3 1 4 5 1 1 0 2 7 17 88 JONES TYRIQUE 12:06 6 0/2 3/3 0/0 3/3 0 2 2 1 0 0 1 1 1 6 94 FOURNIER EVAN * 21:37 9 3/3 0/1 2/5 2/6 0 1 1 4 0 0 3 3 2 7 TOTALS 81 20/24 14/31 11/29 25/60 8 36 44 32 5 3 8 17 15 118