Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ (81-67) και συνεχίζει στα ημιτελικά, όμως ο τραυματισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς δεν αφήνει τους Πειραιώτες να χαρούν την επιτυχία τους αυτή.
Ο Τζόουνς αποχώρησε κουτσαίνοντας και στον Ολυμπιακό κάθονται σε αναμένα κάρβουνα αναφορικά με την κατάσταση του Αμερικανού, η οποία θα ξεκαθαρίσει την Τετάρτη (18/2), όταν και θα υποβληθεί σε μαγνητική ο παίκτης.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, μετά τα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο παρκέ, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, καθώς η ΑΕΚ των 9 παικτών δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Πειραιωτών.
Ο Βεζένκοβ με 16 και ο Πίτερς με 14 ήταν οι κορυφαίοι, ενώ για την ΑΕΚ οι 15 του Μπάρτλεϊ και οι 13 του Νάναλι δεν ήταν αρκετοί.
Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Το ματς
Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 4-8 στο 4', όμως η συνέχεια του ανήκε. Η εικόνα άλλαξε γρήγορα, καθώς τα τρίποντα των Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ έδωσαν ρυθμό στους γηπεδούχους, που με σερί έφτασαν στο 15-8. Η άμυνα της ομάδας του Γιώργος Μπαρτζώκας πίεσε αποτελεσματικά, δημιούργησε εύκολους πόντους στο τρανζίσιον και με τρίποντο του Κώστας Παπανικολάου η διαφορά πήγε στους 13 πριν κλείσει το δεκάλεπτο 23-12. Στη δεύτερη περίοδο, οι Πειραιώτες συνέχισαν κυριαρχικά, με Άλεκ Πίτερς και Νίκολα Μιλουτίνοφ να σκοράρουν από παντού και να ανεβάζουν τη διαφορά στο +20 (36-16). Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν κομβικός, ενώ στο φινάλε οι άμυνες των Τόμας Γουόκαπ και Νετζήπογλου οδήγησαν στο 46-24 του ημιχρόνου.
Μετά την ανάπαυλα, ο ρυθμός έπεσε αλλά οι «ερυθρόλευκοι» κρατούσαν άνετα το προβάδισμα, φτάνοντας στο 63-40 πριν τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος επηρέασε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η ΑΕΚ αντέδρασε και χάρη στους Νάναλι και Χαραλαμπόπουλο μείωσε στους 14 (63-49). Στην τελευταία περίοδο όμως, η ενέργεια των γηπεδούχων και οι λύσεις κοντά στο καλάθι «κλείδωσαν» το ματς, με συνεργασίες Παπανικολάου-Βεζένκοβ να διαμορφώνουν το τελικό 81-67.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ήταν σε όλα ανώτερος και το έδειξε από την αρχή. Έκανε μόλις 5 λάθη, μοίρασε 32 ασίστ και μάζεψε 44 ριμπάουντ
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Σάσα Βεζένκοβ με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Άλεκ Πίτερς με 14 πόντους, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Γουόρντ με 8 πόντους και 10 ριμπάουντ.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο… Φιζέλ που έμεινε στους 5 πόντους.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... εξαιρετικός ο Μπάρτλεϊ με 15 πόντους.
Τα Δεκάλεπτα: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67
|#
|Players
|ST
|MIN
|PTS
|FT
|2PTS
|3PTS
|FG
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|FO
|EF
|0
|WALKUP THOMAS
|*
|17:52
|7
|0/0
|2/2
|1/4
|3/6
|0
|2
|2
|4
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|1
|NTILIKINA FRANK
|22:08
|0
|0/0
|0/2
|0/4
|0/6
|0
|3
|3
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|3
|WARD TYSON
|*
|27:57
|8
|3/4
|1/4
|1/2
|2/6
|2
|8
|10
|4
|2
|0
|1
|3
|2
|18
|4
|ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
|06:03
|3
|0/0
|0/0
|1/1
|1/1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|5
|14
|VEZENKOV SASHA
|*
|23:15
|16
|2/2
|4/7
|2/3
|6/10
|1
|8
|9
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|25
|16
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|20:23
|6
|1/2
|1/1
|1/3
|2/4
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|1
|1
|5
|21
|ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ
|04:00
|2
|0/0
|1/2
|0/0
|1/2
|0
|2
|2
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|6
|25
|PETERS ALEC
|20:00
|14
|3/3
|1/4
|3/7
|4/11
|2
|7
|9
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|16
|33
|MILUTINOV NIKOLA
|*
|24:39
|10
|8/8
|1/5
|0/0
|1/5
|3
|1
|4
|5
|1
|1
|0
|2
|7
|17
|88
|JONES TYRIQUE
|12:06
|6
|0/2
|3/3
|0/0
|3/3
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|6
|94
|FOURNIER EVAN
|*
|21:37
|9
|3/3
|0/1
|2/5
|2/6
|0
|1
|1
|4
|0
|0
|3
|3
|2
|7
|TOTALS
|81
|20/24
|14/31
|11/29
|25/60
|8
|36
|44
|32
|5
|3
|8
|17
|15
|118
|#
|Players
|ST
|MIN
|PTS
|FT
|2PTS
|3PTS
|FG
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|FO
|EF
|0
|GRAY RAIQUAN
|*
|36:44
|10
|4/5
|3/10
|0/2
|3/12
|0
|4
|4
|3
|2
|0
|2
|2
|4
|7
|1
|ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΑΙΟΣ
|05:40
|2
|0/0
|1/2
|0/0
|1/2
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|2
|BROWN III GREG
|23:26
|7
|0/2
|2/4
|1/1
|3/5
|0
|8
|8
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|12
|8
|FEAZELL KEYSHAWN
|*
|13:03
|5
|1/2
|2/3
|0/1
|2/4
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|7
|11
|ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|08:36
|6
|1/2
|1/1
|1/2
|2/3
|1
|3
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|12
|15
|PECARSKI MARKO
|13:11
|2
|0/0
|1/2
|0/1
|1/3
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|4
|21
|NUNNALLY JAMES-WILLIAM
|*
|38:09
|13
|1/1
|0/7
|4/8
|4/15
|0
|2
|2
|6
|0
|0
|1
|3
|3
|9
|24
|BARTLEY FRANK
|*
|33:15
|15
|2/2
|5/9
|1/8
|6/17
|0
|1
|1
|5
|2
|0
|1
|2
|4
|11
|33
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|*
|27:56
|7
|0/0
|2/3
|1/2
|3/5
|1
|4
|5
|3
|1
|1
|2
|1
|2
|13
|TOTALS
|67
|9/14
|17/41
|8/25
|25/66
|4
|27
|31
|21
|7
|3
|6
|15
|17
|77
