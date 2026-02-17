Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67: Στον ημιτελικό οι Πειραιώτες, με το μυαλό στον Τζόουνς

Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός δεν ζορίστηκε απέναντι στην... μισή ΑΕΚ και πήρε τη νίκη με 81-67, περνώντας έτσι στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου, με το μυαλό όλων να είναι στον Ταϊρίκ Τζόουνς που τραυματίστηκε.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ (81-67) και συνεχίζει στα ημιτελικά, όμως ο τραυματισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς δεν αφήνει τους Πειραιώτες να χαρούν την επιτυχία τους αυτή.

Ο Τζόουνς αποχώρησε κουτσαίνοντας και στον Ολυμπιακό κάθονται σε αναμένα κάρβουνα αναφορικά με την κατάσταση του Αμερικανού, η οποία θα ξεκαθαρίσει την Τετάρτη (18/2), όταν και θα υποβληθεί σε μαγνητική ο παίκτης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, μετά τα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο παρκέ, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, καθώς η ΑΕΚ των 9 παικτών δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Πειραιωτών.

Ο Βεζένκοβ με 16 και ο Πίτερς με 14 ήταν οι κορυφαίοι, ενώ για την ΑΕΚ οι 15 του Μπάρτλεϊ και οι 13 του Νάναλι δεν ήταν αρκετοί.

 

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Το ματς

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 4-8 στο 4', όμως η συνέχεια του ανήκε. Η εικόνα άλλαξε γρήγορα, καθώς τα τρίποντα των Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ έδωσαν ρυθμό στους γηπεδούχους, που με σερί έφτασαν στο 15-8. Η άμυνα της ομάδας του Γιώργος Μπαρτζώκας πίεσε αποτελεσματικά, δημιούργησε εύκολους πόντους στο τρανζίσιον και με τρίποντο του Κώστας Παπανικολάου η διαφορά πήγε στους 13 πριν κλείσει το δεκάλεπτο 23-12. Στη δεύτερη περίοδο, οι Πειραιώτες συνέχισαν κυριαρχικά, με Άλεκ Πίτερς και Νίκολα Μιλουτίνοφ να σκοράρουν από παντού και να ανεβάζουν τη διαφορά στο +20 (36-16). Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν κομβικός, ενώ στο φινάλε οι άμυνες των Τόμας Γουόκαπ και Νετζήπογλου οδήγησαν στο 46-24 του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, ο ρυθμός έπεσε αλλά οι «ερυθρόλευκοι» κρατούσαν άνετα το προβάδισμα, φτάνοντας στο 63-40 πριν τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος επηρέασε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η ΑΕΚ αντέδρασε και χάρη στους Νάναλι και Χαραλαμπόπουλο μείωσε στους 14 (63-49). Στην τελευταία περίοδο όμως, η ενέργεια των γηπεδούχων και οι λύσεις κοντά στο καλάθι «κλείδωσαν» το ματς, με συνεργασίες Παπανικολάου-Βεζένκοβ να διαμορφώνουν το τελικό 81-67.

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ήταν σε όλα ανώτερος και το έδειξε από την αρχή. Έκανε μόλις 5 λάθη, μοίρασε 32 ασίστ και μάζεψε 44 ριμπάουντ
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Σάσα Βεζένκοβ με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Άλεκ Πίτερς με 14 πόντους, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Γουόρντ με 8 πόντους και 10 ριμπάουντ.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο… Φιζέλ που έμεινε στους 5 πόντους.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... εξαιρετικός ο Μπάρτλεϊ με 15 πόντους.

Τα Δεκάλεπτα: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67

#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
0WALKUP THOMAS*17:5270/02/21/43/602241011010
1NTILIKINA FRANK22:0800/00/20/40/60337001003
3WARD TYSON*27:5783/41/41/22/6281042013218
4ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ00:0000/00/00/00/00000000000
5ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ06:0330/00/01/11/10111000105
14VEZENKOV SASHA*23:15162/24/72/36/1018931002125
16ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ20:2361/21/11/32/40112001115
21ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ04:0020/01/20/01/20221020006
25PETERS ALEC20:00143/31/43/74/1127900003116
33MILUTINOV NIKOLA*24:39108/81/50/01/531451102717
88JONES TYRIQUE12:0660/23/30/03/30221001116
94FOURNIER EVAN*21:3793/30/12/52/60114003327
TOTALS8120/2414/3111/2925/6083644325381715118

#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
0GRAY RAIQUAN*36:44104/53/100/23/120443202247
1ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΑΙΟΣ05:4020/01/20/01/20001000102
2BROWN III GREG23:2670/22/41/13/508800103112
8FEAZELL KEYSHAWN*13:0351/22/30/12/41450000127
11ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ08:3661/21/11/22/313412100112
15PECARSKI MARKO13:1120/01/20/11/31122000204
21NUNNALLY JAMES-WILLIAM*38:09131/10/74/84/150226001339
24BARTLEY FRANK*33:15152/25/91/86/1701152012411
33ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ*27:5670/02/31/23/514531121213
TOTALS679/1417/418/2525/664273121736151777

     

