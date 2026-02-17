Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ έχουν τοποθετηθεί στο ίδιο πέταλο με έντονη την παρουσία της αστυνομίας γύρω τους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για τις ανάγκες του δεύτερου προημιτελικού του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με στόχο το εισιτήριο για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, περίπου 100 οπαδοί της ΑΕΚ έχουν δώσει το «παρών» τοποθετημένοι στο ένα πέταλο του γηπέδου με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια ενόψει της αναμέτρησης. Η ΕΟΚ δεν επιτρέπει εξάλλου την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών, ούτε την παρουσία τους στο γήπεδο με τα διακριτικά των ομάδων.

Ωστόσο, στο ίδιο πέταλο βρέθηκαν και οπαδοί του Ολυμπιακού. Η διεξαγωγή του αγώνα δεν έχει επηρεαστεί και η παρουσία της αστυνομίας είναι εντονότατη ανάμεσα στους φίλους των δύο ομάδων, ωστόσο δεν αποφεύχθηκε το να βρίσκονται σε απόσταση μέσα στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Να υπενθυμίσουμε ότι δεν επιτρέπεται ούτε η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών, ούτε η παρουσία τους με τα διακριτικά της ομάδας τους στο Κύπελλο.