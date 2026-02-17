Τα μέτρα ασφαλείας για το Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας είναι δρακόντεια, ενώ η ΕΟΚ έχει απαγορεύσει την οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων. Τι θα ισχύσει στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με ολόκληρο το Ηράκλειο Κρήτης να κινείται σε μπασκετικούς ρυθμούς. Το Κλειστό γήπεδο Νέας Αλικαρνασσού θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά αυτόν τον θεσμό που πλέον έχει γίνει συνήθεια, με τις 8 ελληνικές ομάδες να δίνουν το 100% τους.

Το σύνθημα της έναρξης θα δώσει η αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον Άρη στις 17:00, ενώ λίγες ώρες αργότερα, στις 20:00 θα δοθεί ο δεύτερος προημιτελικός της ημέρας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Όπως γίνεται κατανοητό με το που πλησιάσει κανείς τα «Δύο Αοράκια», η ασφάλεια των φιλάθλων που θα βρεθούν στο Κλειστό αποτελεί την βασική προτεραιότητα για όλους.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, κάτι που διαφαίνεται από νωρίς. Όπως είναι ήδη γνωστό, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών των ομάδων όπως και η διάθεση εισιτηρίων σε αυτούς. Παράλληλα, απαγορεύεται η ανάρτηση οποιουδήποτε πανό καθώς και τα διακριτικά ομάδων. Η ΕΟΚ έχει ενημερώσει ο χώρος του γηπέδου θα βιντεοσκοπείται από κλειστό κύκλωμα ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, όσον αφορά στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η παρουσία οργανωμένων οπαδών στο γήπεδο, ο κόσμος των δύο ομάδων έχει φροντίσει να δώσει το «παρών» με τον δικό της διακριτικό τρόπο. Περίπου 100 οπαδοί της ΑΕΚ θα βρεθούν στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, με την πρόβλεψη να είναι τοποθετημένοι στο αντίθετο πέταλο από εκείνους του Ολυμπιακού. Όσοι, λίγοι οργανωμένοι δώσουν διακριτικά το «παρών» τελικά, είναι ντόπιοι, καθώς η αστυνομία έχει προνοήσει να μην επιτρέψει την οργανωμένη μετακίνηση.

Τα μέτρα εξάλλου γύρω από το γήπεδο είναι δακρόντεια. Η αστυνομία αναμένεται να πραγματοποιήσει τρεις ελέγχους σε όσους βρεθούν στο Κλειστό για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, ενώ η ασφάλεια είναι εμφανής σε όλο το γήπεδο και στα πέριξ του, με περιπολικά, κλούβες και πολύ έντονη αστυνομική παρουσία.

Να τονιστεί ότι η ελληνική αστυνομία έχει λάβει εισαγγελική άδεια συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την χρήση κινητών συσκευών καταγραφής, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, για αποτροπή πράξεων βίας, όπως έκανε γνωστό η ΕΟΚ.