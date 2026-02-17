Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν κάνει εμφανή την παρουσία τους για τον προημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό θέλοντας να στηρίξουν την ομάδα τους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ του δεύτερου προημιτελικού στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, το Κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού έχει αρχίσει να γεμίζει με κόσμο.

Όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, περίπου 100 οπαδοί της ΑΕΚ έχουν δώσει το «παρών» τοποθετημένοι στο ένα πέταλο του γηπέδου με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια ενόψει της αναμέτρησης. Η ΕΟΚ δεν επιτρέπει εξάλλου την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών, ούτε την παρουσία τους στο γήπεδο με τα διακριτικά των ομάδων.

Οι φίλοι της Ένωσης από την Κρήτη όμως έκαναν εμφανή τη παρουσία τους στηρίζοντας δυναμικά την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πριν το κρίσιμο ματς με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η αστυνομία, ωστόσο, παρακολουθεί την κατάσταση για να διαφυλλάξει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta