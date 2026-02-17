Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε την ποινή στον Ηλία Παπαθεοδώρου και στο Μαρούσι για τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπου το Μαρούσι επικράτησε της Καρδίτσας στον πόντο με 78-77, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ήταν έξαλλος με αυτά που έγιναν στο ματς και ξέσπασε, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.

Για το ξέσπασμά του, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου κλήθηκε σε απολογία από τον Αθλητικό Δικαστή. Ο προπονητής του Αμαρουσίου απολογήθηκε διαδικτυακά και ανακοινώθηκε η απόφαση.

Αρχικά, απαλλάχθηκε από το πειθαρχικό παράπτωμα της έργω εξύβρισης σε βάρος των διαιτητών κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της Καρδίτσας. Στη συνέχεια τιμωρήθηκε με αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πέντε (5.000,00) ευρώ, για δημόσιες δηλώσεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος μετά το τέλος του αγώνα και β) έγγραφη ενώπιον του ΜΔΟ ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών δηλώσεων του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοσης σε αυτόν της παρούσας πειθαρχικής απόφασης καθώς και αυστηρή έγγραφη επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο επτά (7.000,00) ευρώ, για δημόσιες δηλώσεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος μετά το τέλος του αγώνα της ανωτέρω ΚΑΕ.

Στο Μαρούσι επιβλήθηκε α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) ευρώ για δηλώσεις του προπονητή της που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος και β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) ευρώ για δημόσιες δηλώσεις του προπονητή της που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, ενώ παράλληλα απαλάχθηκε από την κατηγορία για πράξεις των φιλάθλων με εξυβριστικό περιεχόμενο στο συγκεκριμένο ματς.